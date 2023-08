Eva Gottstein "ehrt" das Waldbad

Ehrenamtsbeauftragte lobt das Engagement in Oberhausen

Das Waldbad in Oberhausen hat es in die Rubrik "Ehrenamt der Woche" von Eva Gottstein, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt, geschafft. Jede Woche stellt sie auf ihrer Homepage sowie in Facebook und Instagram ausgewählte Formen des bürgerschaftlichen Engagements vor.

„Am Beispiel des Waldbads Oberhausen zeigt sich eindrucksvoll, welch ungeheure Kraft im Ehrenamt steckt“, hält Gottstein darin fest. „Ehrenamtlich Engagierte prägen ihre Heimat entscheidend mit und sind somit ein echter Standortfaktor – vor allem im ländlichen Raum! Vielen Dank an das Team um Mini Forster-Hüttlinger, welches es geschafft hat, durch jahrelangen Einsatz das Waldbad zu erhalten und für künftige Generationen nutzbar zu machen!“

Als vor gut 20 Jahren das bis dato kommunal geführte Freibad vor der Schließung stand, taten sich fünf engagierte Bürgerinnen und Bürger vor Ort zusammen, die dem Sterben des beliebten Freizeittreffs nicht tatenlos zuschauen wollten. Seither betreibt der mittlerweile über 1400 Mitglieder starke Waldbad Oberhausen e.V. das gleichnamige Freibad in Eigenregie. Eine dieser Engagierten ist Mini Forster-Hüttlinger, die erste Vorsitzende des Vereins.

„Dieses Gemeinschaftsprojekt wäre ohne die Unterstützung eines motivierten Vorstands sowie der Hilfe von Vereinsmitgliedern, ehrenamtlichen Helfern, engagierten Bürgern, des Gemeinderats und des Bürgermeisters der Gemeinde Oberhausen nicht denkbar gewesen“, verdeutlicht Forster-Hüttlinger die beeindruckende, breite Basis des Waldbadvereins. „Das Geld spielt nicht immer die wichtigste Rolle, uns ist der Gewinn an Lebensfreude und die soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wichtig“, erklärt die gebürtige Oberhausenerin die Motivation der Vereinsmitglieder. (AZ)