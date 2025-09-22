Evelyn und Wilhelm Baierlein aus Rennertshofen feiern Goldene Hochzeit

Platz zum Feiern haben Evelyn und Wilhelm Baierlein in ihrem ehemaligen Autohaus in Rennertshofen genug. Deshalb haben sie ihre Goldene Hochzeit mit ihren Gästen ganz einfach im früheren Ausstellungsraum an der Marktstraße gefeiert. Wo früher drei Autos präsentiert wurden, standen am vergangenen Wochenende die gedeckte Kaffeetafel und das Kuchenbuffet. Was für die Goldene Hochzeit der Jubilare heute funktionierte, wäre aber bei der Feier vor 50 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Die feierten die Baierleins damals mit 200 Gästen im Welschbräu.

Manfred Dittenhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86643 Rennertshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis