Evelyn und Wilhelm Baierlein aus Rennertshofen: 50 Jahre Ehe und die Leidenschaft für das Tanzen

Rennertshofen

Evelyn und Wilhelm Baierlein aus Rennertshofen feiern Goldene Hochzeit

Evelyn und Wilhelm Baierlein aus Rennertshofen sind seit 50 Jahren verheiratet. Gefeiert wurde in ihrer alten Wirkstätte in der Marktstraße – und das weckte viele Erinnerungen.
Von Manfred Dittenhofer
    Gehen seit fünf Jahrzehnten gemeinsam durchs Leben: Wilhelm und Evelyn Baierlein.
    Gehen seit fünf Jahrzehnten gemeinsam durchs Leben: Wilhelm und Evelyn Baierlein. Foto: Manfred Dittenhofer

    Platz zum Feiern haben Evelyn und Wilhelm Baierlein in ihrem ehemaligen Autohaus in Rennertshofen genug. Deshalb haben sie ihre Goldene Hochzeit mit ihren Gästen ganz einfach im früheren Ausstellungsraum an der Marktstraße gefeiert. Wo früher drei Autos präsentiert wurden, standen am vergangenen Wochenende die gedeckte Kaffeetafel und das Kuchenbuffet. Was für die Goldene Hochzeit der Jubilare heute funktionierte, wäre aber bei der Feier vor 50 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Die feierten die Baierleins damals mit 200 Gästen im Welschbräu.

