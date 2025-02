Immer mehr E-Fahrzeuge: Bei Audi in Neuburg entsteht weniger Lärm

Mittlerweile gute Tradition hat die Einladung der Nachbarn zur Audi Driving Experience in Neuburg. Standortleiter Mate Beric begrüßte dieses Mal rund 30 Besucherinnen und Besucher im Kundengebäude und informierte über die zurückliegenden und die 2025 geplanten Aktivitäten auf dem Gelände.

Fahrsicherheitstrainings und Offroad-Lehrgänge bei Audi in Neuburg

Beric hatte gleich zu Beginn der Veranstaltung einige Zahlen und Fakten parat. 2024 fanden auf dem Gelände der Audi Driving Experience 380 Veranstaltungen statt, an denen 10.500 Gäste teilnahmen, darunter 4500 aktiv auf dem Gelände fahrend. Zusammen mit dem Laufpublikum kamen im vergangenen Jahr weit über 12.000 Menschen zu Audi in Neuburg. Das Lärmkontigent wurde dabei nur zu 54,2 Prozent ausgeschöpft. Wieder weniger als in den Jahren 2023 (71,9 Prozent) und 2022 (75,1 Prozent). Laut Beric liegt das vor allem an der Zunahme an E-Fahrzeugen in der Flotte der Niederlassung. Auch seien es im vergangenen Jahr etwas weniger Veranstaltungen gewesen.

Für 2025 sind vor allem wieder Fahrsicherheitstrainings und Offroad-Lehrgänge geplant. Außerdem werden Lehrgänge für das Erreichen einer Rennlizenz angeboten. Außerdem nutzt die Tochter Ducati das Gelände für die Präsentation und für Fahrkurse mit ihre Zweirädern. Das Überwachungsaudit durch die EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) sei durchweg sehr positiv verlaufen. Zudem werde das Landratsamt im laufenden Jahr eine Begehung durchführen, die wegen der Neubauten für die Formel 1 verschoben worden war.

Formel-1-Fahrzeug rollt vielleicht auch in Neuburg

Zur Formel 1 bestätigte Beric, dass in Neuburg der Motor gebaut und auf Testständen erprobt würde, bevor er in die Schweiz verfrachtet werde, wo bei Sauber die Fahrzeuge montiert werden. Fahren würden die Formel-1-Boliden in Neuburg nicht. Dafür sei die Strecke gar nicht zertifiziert. Allerhöchstens könne sich Beric vorstellen, dass in Neuburg ein Formel-1-Fahzeug präsentiert werde und in langsamer Fahrt über die Strecke rolle. Mehr aber auch nicht. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling würde das freuen. „Ich wollte schon immer mal in einem Formel-1-Auto sitzen.“

Fragen aus dem Auditorium gab es so gut wie keine. Ob man mal die Biodiversität auf dem Gelände mit den vielen Wildbienen besichtigen könne, wollte eine Zuhörerin wissen. Dafür stellte Beric einen Termin in Aussicht. „Machen wir, sobald es wärmer wird und wir draußen nicht mehr frieren müssen.“