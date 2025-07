Kurioser Familienstreit in Ingolstadt: Ex-Mann versteckt sich im Kleiderschrank

Am frühen Freitagabend sind Einsatzkräfte der Polizei Ingolstadt zu einer lautstarken Familienstreitigkeit im Nordwesten Ingolstadts gerufen worden. Vor Ort konnten die Beamten laut Polizeiangaben zunächst die Mutter sowie ihre drei Kinder antreffen. Aufgrund vorheriger Einsätze war bekannt, dass auch der Ex-Lebensgefährte der Frau noch an dieser Adresse wohnhaft ist. Bei Absuche der Wohnung fahnden die Beamten diesen im Schlafzimmer, versteckt im Kleiderschrank.

Ex-Mann im Kleiderschrank reagiert aggressiv auf Polizei

Der Mann reagierte auf die Polizeibeamten sofort aggressiv und musste daraufhin von diesen fixiert werden. Auch nach der Fesselung beruhigte sich der 36-Jährige nicht und zeigte sich weiterhin verbal aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Aufgrund der für Kinder unzumutbaren Zustände in der Wohnung wurde das Ordnungsamt Ingolstadt in Kenntnis gesetzt, teilt die Polizei mit. (AZ)