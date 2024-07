Die Polizei sucht einen Exhibitionisten

Am späten Freitagnachmittag ist ein Exhibitionist auf einer Liegewiese in der Nähe des Volleyballfelds am Baarer Weiher aufgetreten. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Exhibitionist am Baarer Weiher ist etwa 30 Jahre alt

Die betroffene Frau lag nach dem Schwimmen in Badebekleidung auf der Liegewiese, als sich ihr laut Polizei gegen 17.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann mehrmals näherte. Dabei suchte er ihren Blickkontakt und präsentierte sich in „in schamverletzender Weise“, wie es im Polizeibericht steht.

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hat eine normale Statur. Er hat eine stark gebräunte Haut und kurze, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer langen beigen Hose und einem quer gestreiften T-Shirt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Person des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841-9343-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt zu melden.