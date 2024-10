Exhibitionist belästigt Neuburgerin am Friedhof Grünau

Ein bislang unbekannter junger Mann hat sich am Sonntagnachmittag an der Lommelstraße vor einer 36-jährigen Frau aus Neuburg entblößt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 15 Uhr dort zusammen mit zwei Bekannten entlang des Friedhofs Grünau spazieren, als sie auf den jungen Mann trafen. Zu dieser Zeit stand er mit einem älteren grauen Rad an der Abzweigung zur Rohrenfelder Straße. Als die drei Frauen an ihm vorbeigingen, verfolgte der Mann sie mit seinem Fahrrad. Die Frauen änderten daraufhin ihren Weg und gingen zurück.

Die Polizei Neuburg sucht Zeugen des Vorfalls am Friedhof Grünau

Als die 36-Jährige nach hinten blickte, stand der Unbekannte nur wenige Meter hinter ihr und hielt sein Geschlechtsteil in der Hand. Als die Frau laut schrie, flüchtete der Mann in Richtung Grünauer Straße. Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Er wurde wie folgt beschrieben: Etwa 18 bis 20 Jahre alt, südländische Erscheinung; bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpulli und schwarzen Schuhen. Zudem führte er eine schwarze Sporttasche mit sich. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)