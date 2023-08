Mädchen aus Fahlenbach vermisst: Wer hat Selina Morgott gesehen?

Seit Juli wird die 14-jährige Selina Morgott aus Fahlenbach vermisst. Die Jugendliche hält sich auch öfter im Bereich Neuburg auf.

Seit Ende Juli wird die 14-jährige Selina Morgott aus Fahlenbach im Kreis Pfaffenhofen vermisst. Die Jugendliche war in einer Wohngemeinschaft für Jugendliche in Fahlenbach untergebracht. Diese verließ sie laut Polizei Ende Juli und wollte noch am selben Abend wieder in die Unterkunft zurückkehren. Allerdings tauchte sie dort nicht wieder auf.

Die vermisste Selina Morgott hat zuletzt in einer Wohngemeinschaft für Jugendliche in Fahlenbach gelebt, Foto: Polizei

Die Vermisste hält sich regelmäßig im Kreis Neuburg-Schrobenhausen auf

Die Vermisste wurde zuletzt in Ingolstadt gesehen, hält sich regelmäßig aber auch in den Landkreisen Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen auf.

Selina ist rund 1,55 bis 1,60 Meter groß, etwa 45 Kilo schwer und schlank. Sie hat lange, glatte, schwarze Haare, gebräunte Haut, ist vermutlich stark geschminkt und trägt künstliche Wimpern. Sie trug zuletzt, als sie die Wohngruppe verließ, eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas, einen schwarzen Pullover und Nike-Turnschuhe. Gegebenenfalls führt sie eine weiße Handtasche mit sich.

Wer sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Selina geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 oder der nächsten Polizeidienststelle zu melden.