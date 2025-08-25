Fahrbahnsanierung: Staatsstraße zwischen Karlshuld und Brunnen ab 1. September gesperrt

Große Anzeigetafeln am Karlshulder Ortsende prophezeien es bereits: Ab 1. September wird die Staatsstraße 2043 zwischen der Donaumoosgemeinde und Brunnen für den Verkehr gesperrt. Das Staatliche Bauamt Ingolstadt wird auf dem Abschnitt bis voraussichtlich Ende Oktober die Fahrbahn sowie die anliegenden Rad- und Gehwege umfangreich sanieren. Gut 1,8 Millionen Euro soll die gesamte Maßnahme kosten.

„Die Sanierung ist in zwei Bauabschnitte unterteilt“, erklärt Uwe Beßle vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt, der die Maßnahme als Bauleiter verantwortet. Los geht es ab 1. September, die Arbeiten beginnen etwa 300 Meter nach dem Friedhof in Karlshuld und enden kurz nach der Einmündung, an der es nach Niederarnbach geht. Dort wird die alte Fahrbahndecke abgefräst und in zwei Lagen wieder neu asphaltiert, zudem wird das Bankett verbreitert und gut 160 Meter Geh- und Radweg im Auftrag der Gemeinde Karlshuld saniert. Bis voraussichtlich 3. Oktober sollen die Arbeiten auf diesem Abschnitt laut Beßle abgeschlossen sein. Die Sperrung fällt in die Erntezeit und damit auch in die Zuckerrübenkampagne der Schrobenhausener Firma Südstärke. Der Bauleiter betont, dass mit den Landwirten, die zur Ernte auf ihre Äcker müssten, an Lösungen gearbeitet werde.

Staatsstraße zwischen Karslhuld und Brunnen für zwei Monate gesperrt

Mit dem zweiten Abschnitt, der sich dann von der Abzweigung nach Niederarnbach bis zur Staatsstraße 2044 erstreckt, wird laut Beßle dann direkt im Anschluss gestartet. „Hier haben wir deutlich größere Schäden als auf dem ersten Abschnitt“, sagt Beßle. Es müssten drei Lagen der Fahrbahndecke abgefräst werden, von denen eine Teer enthalte und die Entsorgung damit aufwendiger sei. Zudem seit die Decke so dick, weil in der Vergangenheit bei Schäden immer wieder drauf asphaltiert wurde. Um die Querneigung der Fahrbahn auszugleichen, werde die beauftragte Baufirma spezielle Geogitter aus Glasfaser einbauen. „Außerdem wird der Geh- und Radweg kurz nach der Bahnlinie auf einer Strecke von etwa 1500 Metern saniert“, erklärt Beßle. Bis Allerheiligen soll dann auch der zweite Abschnitt fertig sein.

Umleitungen sind während der Sperrungen ausgeschildert. Wer von Schrobenhausen nach Neuburg will, wird über Berg im Gau und Stengelheim umgeleitet, wer aus Richtung Karlskron kommt, umfährt die Sperrung ab Pobenhausen über Lichtennau und wer aus Karlshuld kommt, wird ebenfalls über Berg im Gau umgeleitet.