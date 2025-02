Polizei erwischt Mann mit Cannabis am Steuer

Am Freitagabend gegen 21.25 Uhr hat die Polizei in Neuburg einen 42-jährigen Rennertshofener in der Monheimer Straße kontrolliert.

Die Neuburger Polizei hatte bei einem Autofahrer einen Verdacht auf Drogen

Dabei stellten die Beamten beim Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein positiver Vortest auf THC bestätigte dabei den Verdacht der Polizisten. Infolgedessen wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Fahrzeugführer einer Blutentnahme unterzogen. (AZ)