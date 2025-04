Auf Supermarktplatz: Fahrer fährt trotz Unfalls weiter

Eine Frau hat am Freitagabend zwischen 17.50 und 18.12 Uhr ihren schwarzen Audi A6 an einem Supermarkt an der Nördlichen Grünauer Straße abgestellt.

Ein Unbekannter hat ein Auto auf einem Neuburger Supermarktparkplatz angefahren

Als sie nach ihrem Einkauf zurück zum Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass ihr Auto hinten rechts beschädigt worden ist. Offenbar war es von einem anderen Fahrzeug gestreift worden. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 1500 Euro. Der Verursacher fuhr trotz des Unfalls weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/67110 zu melden. (AZ)