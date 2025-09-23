Auto angefahren: vom Verursacher fehlt jede Spur – Fahrerflucht auf Neuburger Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße ist am Montagnachmittag ein Auto angefahren worden. Der Schaden beträgt rund 500 Euro – der Verursacher beging Fahrerflucht.

Polizei Neuburg: Auto auf Supermarkt-Parkplatz in der Augsburger Straße angefahren

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg stand der Wagen zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr in der Nähe des Eingangsbereichs des Marktes. Als der Besitzer zurückkam, war die hintere rechte Seite beschädigt. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08431/6711-0 um Hinweise. (AZ)