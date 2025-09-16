Geparktes Auto angefahren: Neuburger begeht Fahrerflucht – Polizei stellt ihn kurz darauf

Am Montagmittag hat ein 52-jähriger Autofahrer aus Neuburg einen geparkten Kleinwagen angefahren. Er fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Polizei stoppt Fahrer noch während der Unfallaufnahme.

Wie die Polizei Neuburg mitteilt, wurde der Autofahrer aus Neuburg von Zeugen beobachtet, als er in der Adolf-Kolping-Straße gegen das Auto fuhr. Der 52-Jährige hielt daraufhin an, begutachtete den Schaden und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Fahrer noch während der Unfallaufnahme feststellen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt. (AZ)