Fahrerflucht in Neuburg: 52-Jähriger rammt geparkten Kleinwagen und flieht. Polizei stoppt ihn noch vor Ort.

Neuburg

Geparktes Auto angefahren: Neuburger begeht Fahrerflucht – Polizei stellt ihn kurz darauf

Am Montag wird ein Autofahrer dabei beobachtet, wie er einen geparkten Kleinwagen anfährt. Trotz Fahrerflucht wird er von der Polizei schnell gefunden.
    • |
    • |
    • |
    Geparkter Kleinwagen angefahren – Schaden von rund 2500 Euro.
    Geparkter Kleinwagen angefahren – Schaden von rund 2500 Euro. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Am Montagmittag hat ein 52-jähriger Autofahrer aus Neuburg einen geparkten Kleinwagen angefahren. Er fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

    Polizei stoppt Fahrer noch während der Unfallaufnahme.

    Wie die Polizei Neuburg mitteilt, wurde der Autofahrer aus Neuburg von Zeugen beobachtet, als er in der Adolf-Kolping-Straße gegen das Auto fuhr. Der 52-Jährige hielt daraufhin an, begutachtete den Schaden und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Fahrer noch während der Unfallaufnahme feststellen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt. (AZ)

