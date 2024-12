Unbekannter fährt Auto an und macht sich aus dem Staub

Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 9.15 und 15.30 Uhr ein Auto angefahren, das in der Sternstraße in Neuburg geparkt war. Das Fahrzeug wurde dabei laut Polizei „nicht unerheblich beschädigt“.

Bei der Unfallflucht in Neuburg entstand ein Schaden von rund 500 Euro

Trotz des Schadens von rund 500 Euro hat sich der Verursacher nicht weiter gekümmert. Zeugen sollen sich bei der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 melden. (AZ)