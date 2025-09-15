Fußgänger frontal von Auto angefahren: Fahrer flüchtet – Polizei stellt ihn zur Rede

Am Sonntagnachmittag ist ein 60-jähriger Fußgänger von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Neuburg berichtet, war der Neuburger zusammen mit seiner Tochter zu Fuß in der Amalienstraße unterwegs, als er ein schnelles Auto wahrnahm.

Nach Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Der 20-jährige Autofahrer fuhr nach Einschätzung des Fußgängers deutlich zu schnell, deswegen stellte sich der 60-jährige auf Höhe eines Cafés auf die Straße und signalisierte dem Autofahrer mit Handbewegungen langsamer zu fahren. Der 20-Jährige soll erst kurz vor dem Fußgänger gebremst haben. Er erfasste den Mann mit seiner Fahrzeugfront. Laut Polizei konnte sich dieser mit den Händen auf der Motorhaube abfangen und erlitt nur leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen war nicht erforderlich. Der Autofahrer beging Fahrerflucht, konnte aber anhand seines Kennzeichens schnell identifiziert werden. Die Polizeiinspektion Neuburg nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)