Unbekannte stehlen Fahrräder

Zwei Fahrraddiebstähle beschäftigen derzeit die Neuburger Polizei. Laut einer Mitteilung der Polizei verschwand am Montag in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr das Fahrrad eines 49-jährigen Neuburgers, das in der Franziskanerstraße in Neuburg abegestellt war. Nach Polizeiangaben hat das Rad einen Wert von rund 100 Euro.

Im Längenmühlweg verschwindet ein abgesperrtes Fahrrad aus einem Carport

Im Zeitraum vom 1. März bis zum 3. März wurde zudem ein Fahrrad aus einem Carport im Längenmühlweg gestohlen. Der Besitzer hatte das Rad dort abgesperrt abgestellt, musste aber bei seiner Rückkehr feststellen, dass es verschwunden war. Das Fahrradschloss lag aufgezwickt an Ort und Stelle. Das Rad hatte laut Polizei einen Wert von 600 Euro. In beiden Fällen nimmt die Neuburger Polizei Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)