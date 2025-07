Unbekannte stehlen zwei Räder in Neuburg

Am Montag im Zeitraum von 14 bis 15.30 Uhr ist einem elfjährigen Schüler das Fahrrad gestohlen worden. Das Radl war nach Angaben der Polizei im der Nähe der Mittelschule am Englischen Garten in Neuburg abgeschlossen gewesen und hat einen Wert von rund 300 Euro.

Fahrraddiebstähle in Neuburg: Elfjähriger Schüler und Frau aus Schrobenhausen betroffen.

Ebenfalls wurde das Fahrrad einer 44-jährigen Frau aus Schrobenhausen in der Bahnhofstraße in Neuburg gestohlen. Die Frau stellte ihr Rad im Zeitraum vom 9. Juli bis zum 13. Juli dort ab. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 50 Euro. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)