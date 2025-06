Abendlicher Fahrraddiebstahl: Citybike am Karpfenturm gestohlen

In Schrobenhausen haben Unbekannte am Samstag ein Fahrrad gestohlen. Die 21-jährige Besitzerin hatte ihr schwarz-blaues Trekkingrad der Marke Cube gegen 16 Uhr am Karpfenturm am Bürgermeister-Stocker-Ring abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als sie gegen Mitternacht zurückkehrte, war das Rad verschwunden.

Junge Frau stellt ihr Rad in Schrobenhausen ab – Stunden später ist es verschwunden

Wie die Polizeiinspektion Schrobenhausen mitteilt, handelt es sich um ein reguläres Citybike mit sportlichem Rahmen der Marke Cube. Die Ermittler vermuten, dass das Fahrrad von einem bislang unbekannten Täter gezielt entwendet wurde. Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Rads geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter Tel. 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)