Unfall zwischen Fahrradfahrer und Lieferwagen in Neuburg: 69-Jähriger leicht verletzt

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Neuburg leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Am 22. August gegen 10 Uhr befuhr ein 69-jähriger Neuburger mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Schwaigholzstraße in Richtung Heinrichsheimstraße.

Ein 41-jähriger Köschinger fuhr mit seinem Lieferwagen aus einem Seitenausläufer der Schwaigholzstraße und wollte nach links auf diese einbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Neuburger stürzte bei dem Anprall zu Boden und wurde im Bereich der Schulter leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht nötig. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt.

Fahrradfahrer in Neuburg verletzt: Zusammenstoß mit Lieferwagen führt zu Ermittlungen

Am Lieferwagen entstand ein Schaden im Frontbereich von etwa 3000 Euro. Der Schaden am Fahrrad beträgt mindestens 500 Euro. Gegen den Köschinger wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (AZ)