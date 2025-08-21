Mann stiehlt Fahrradsattel und Lenker – Polizei Neuburg ermittelt

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagabend am Schrannenplatz von einem Fahrrad den Lenker und Sattel abmontiert und gestohlen. Wie die Polizei Neuburg berichtet, konnte ein Zeuge gegen 20.15 Uhr beobachten, wie sich der Dieb an einem blau-weißen Mountainbike zu schaffen machte. Der Mann steckte Lenker und Sattel in einen Rucksack und fuhr mit einem schwarzen Fahrrad davon.

Neuburg: Insgesamt wurde Diebesgut im Wert von rund 150 Euro entwendet

Der Wert des Diebesguts beträgt rund 150 Euro. Als eine Polizeistreife kurze Zeit später dort eintraf, war nur noch ein Reifen und der Rahmen des Rades übrig. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: 25 bis 28 Jahre alt, 185 Zentimeter groß, Glatze. Er trug eine schwarze knielange Hose und ein graues T-Shirt. Außerdem hatte er einen blauen Rucksack dabei. Sachdienliche Hinweise zu dem Mann und auch zum Eigentümer des Mountainbikes nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)