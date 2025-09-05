Ingolstadt: Fahrradunfall eskaliert im Streit – Strafverfahren von Polizei eingeleidet

Am Donnerstagmorgen ist es in Ingolstadt gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen. Wie die Polizei Ingolstadt berichtet, fuhr ein 34-jähriger Mann auf der Dollstraße in westliche Richtung und wollte nach rechts in die Luftgasse abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Rad auf der Luftgasse und wollte nach links in die Dollstraße einbiegen.

Ingolstadt: 34-Jähriger muss mit Strafverfahren rechnen.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrradfahrer – beide verletzten sich leicht. Nach dem Unfall kam es zwischen beiden Männern zu einem Streit, dabei wurde der 33-Jährige beleidigt. Der 34-Jährige schlug außerdem mit seinem Bein gegen das Fahrrad des 33-Jährigen, der dadurch am Bein verletzt wurde. Gegen den älteren Mann wird laut Polizei nun ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)