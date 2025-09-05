Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Fahrradunfall in Ingolstadt: Streit zwischen Radfahrern eskaliert und bringt Konsequenzen

Ingolstadt

Ingolstadt: Fahrradunfall eskaliert im Streit – Strafverfahren von Polizei eingeleidet

Am Donnerstag stoßen zwei Fahrradfahrer in Ingolstadt zusammen. Daraufhin kommt es zu einem heftigen Streit – die Polizei muss schlichten.
    • |
    • |
    • |
    Streit zwischen Radfahrern eskaliert und bringt Konsequenzen. (Symbolbild)
    Streit zwischen Radfahrern eskaliert und bringt Konsequenzen. (Symbolbild) Foto: picture alliance, Daniel Bockwoldt, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagmorgen ist es in Ingolstadt gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen. Wie die Polizei Ingolstadt berichtet, fuhr ein 34-jähriger Mann auf der Dollstraße in westliche Richtung und wollte nach rechts in die Luftgasse abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Rad auf der Luftgasse und wollte nach links in die Dollstraße einbiegen.

    Ingolstadt: 34-Jähriger muss mit Strafverfahren rechnen.

    Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrradfahrer – beide verletzten sich leicht. Nach dem Unfall kam es zwischen beiden Männern zu einem Streit, dabei wurde der 33-Jährige beleidigt. Der 34-Jährige schlug außerdem mit seinem Bein gegen das Fahrrad des 33-Jährigen, der dadurch am Bein verletzt wurde. Gegen den älteren Mann wird laut Polizei nun ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden