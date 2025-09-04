Erwischt: 21-Jähriger will bei der Führerscheinprüfung tricksen

Ein 21-jähriger Mann aus Ingolstadt hat sich Mittwochvormittag bei der theoretischen Führerscheinprüfung in Neuburg unzulässigerweise helfen lassen und wurde dabei erwischt. Das teilt die Polizei mit.

Ein Fahrschüler aus Ingolstadt wollte bei der Fahrprüfung tricksen

Gegen 10.17 Uhr stellte der Prüfer starke elektromagnetische Wellen bei dem 21-Jährigen fest. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Bei der anschließenden Durchsuchung des 21-Jährigen fanden die Beamten mehrere elektronische Geräte und zwei Handys. Dabei wurde festgestellt, dass der 21-Jährige während der Prüfung mit einer anderen Person über das Handy Kontakt hatte. Damit war die Prüfung für den jungen Mann beendet. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen mittelbarer Falschbeurkundung rechnen. (AZ)