Fahrschüler erwischt: 21-Jähriger trickst bei Theorieprüfung in Neuburg

Neuburg

Erwischt: 21-Jähriger will bei der Führerscheinprüfung tricksen

Ein Fahrschüler wollte sich bei der Prüfung in Neuburg die Antworten übers Handy schicken lassen. Jetzt muss er mit einem Strafverfahren rechnen.
    • |
    • |
    • |
    Ein 21-Jähriger wollte in Neuburg bei der Führerscheinprüfung tricksen. Doch sein Handy wurde ihm zum Verhängnis.
    Ein 21-Jähriger wollte in Neuburg bei der Führerscheinprüfung tricksen. Doch sein Handy wurde ihm zum Verhängnis. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild)

    Ein 21-jähriger Mann aus Ingolstadt hat sich Mittwochvormittag bei der theoretischen Führerscheinprüfung in Neuburg unzulässigerweise helfen lassen und wurde dabei erwischt. Das teilt die Polizei mit.

    Ein Fahrschüler aus Ingolstadt wollte bei der Fahrprüfung tricksen

    Gegen 10.17 Uhr stellte der Prüfer starke elektromagnetische Wellen bei dem 21-Jährigen fest. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Bei der anschließenden Durchsuchung des 21-Jährigen fanden die Beamten mehrere elektronische Geräte und zwei Handys. Dabei wurde festgestellt, dass der 21-Jährige während der Prüfung mit einer anderen Person über das Handy Kontakt hatte. Damit war die Prüfung für den jungen Mann beendet. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen mittelbarer Falschbeurkundung rechnen. (AZ)

