19-Jährige missachtet Vorfahrt: Jugendlicher stürzt beim ausweichen

Ein 15-jähriger Fahrschüler auf einem Roller ist bei einem Unfall im Kreisverkehr in Eichstätt leicht verletzt worden. Als der Junge mit seiner Piaggio am Montagabend in den Kreisverkehr einfuhr, übersah ihn eine 19-Jährige mit ihrem Auto. Sie war in den Mailinger Kreisverkehr eingefahren und hat dabei die Vorfahrtsregeln missachtet.

Kollision im Kreisverkehr: 19-jährige Autofahrerin und 15-jähriger Fahrschüler betroffen in Unfall verwickelt

Der 15-jährige Fahrschüler, der ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt kommt, versuchte auszuweichen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Laut Polizei verletzte er sich glücklicherweise nur leicht, der Schaden an den Fahrzeugen ist gering. (AZ)