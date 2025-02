Fahrzeug gerät auf der A9 bei Ingolstadt in Brand

Das Fahrzeug eines 24-Jährigen aus Gauting ist am Montag auf der A9 in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 16.15 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Nürnberg. Bei Ingolstadt brach die Achse des Pkws, wodurch entstand ein kleiner Brand am Fahrzeug entstand.

Fahrer kann den Fahrzeugbrand auf der A9 bei Ingolstadt selbst löschen

Der Fahrer konnte den Brand noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst löschen. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt und die Freiwillige Feuerwehr Lenting waren vor Ort und sicherten den Pkw ab, bis er abgeschleppt werden konnte. (AZ)