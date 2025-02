Es war als Freundschaftsdienst gedacht, doch der Gefallen hatte fatale Folgen: Eine 29-jährige Frau war auf ihrem eigenen Balkon abgestürzt. Denn die Platten, die ein Freund der Familie empfohlen und mit verlegt hatte, brachen und so stürzte die junge Frau in die Tiefe. Jetzt gab es in diesem Fall ein Gerichtsurteil.

Winfried Rein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amtsgericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis