Falscher Alarm wegen Mann mit Messer in Ingolstadt

Ingolstadt

Falscher Alarm am Rathausplatz: Polizei rückt wegen Messer aus – es war nur ein Stock

Die Polizei Ingolstadt rückt nach Messeralarm in der Stadt aus – tatsächlich hielt der 35-jährige Verdächtigte nur ein Holzstück in der Hand.
    Ein vermeintlicher Messeralarm am Rathausplatz stellte sich als Fehlalarm heraus.
    Ein vermeintlicher Messeralarm am Rathausplatz stellte sich als Fehlalarm heraus. Foto: Fotolia (Symbolbild)

    Ein vermeintlicher Messeralarm am Rathausplatz in Ingolstadt hat sich am Mittwochnachmittag als falscher Alarm herausgestellt.

    Einsatz am Rathausplatz in Ingolstadt löst sich schnell als Fehlalarm der Polizei auf

    Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, ging gegen 15.30 Uhr der Hinweis ein, dass dort ein Mann mit einem Messer herumfuchteln solle. Vorort trafen die Beamten einen 35-Jährigen an. Ein Messer hatte er nicht bei sich. Er erklärte, kurz zuvor ein Holzstück gefunden und in einen Blumenkübel gelegt zu haben. Dieses Stück konnte er den Polizisten auch vorzeigen. Da zu keiner Zeit eine Gefährdung vorlag, waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. (AZ)

