Falscher Alarm am Rathausplatz: Polizei rückt wegen Messer aus – es war nur ein Stock

Ein vermeintlicher Messeralarm am Rathausplatz in Ingolstadt hat sich am Mittwochnachmittag als falscher Alarm herausgestellt.

Einsatz am Rathausplatz in Ingolstadt löst sich schnell als Fehlalarm der Polizei auf

Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, ging gegen 15.30 Uhr der Hinweis ein, dass dort ein Mann mit einem Messer herumfuchteln solle. Vorort trafen die Beamten einen 35-Jährigen an. Ein Messer hatte er nicht bei sich. Er erklärte, kurz zuvor ein Holzstück gefunden und in einen Blumenkübel gelegt zu haben. Dieses Stück konnte er den Polizisten auch vorzeigen. Da zu keiner Zeit eine Gefährdung vorlag, waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. (AZ)