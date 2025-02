Faschingsendspurt rund um Ingolstadt

Endspurt im Fasching: In den Gemeinden rund um Ingolstadt finden am letzten Faschingswochenende dieses Jahres noch viele Umzüge statt. Für Narren und Närrinen gibt es also jede Menge Angebote zum Feiern.

Am Samstag, 1. März, findet den ganzen Tag lang ein großes Faschingstreiben auf dem Ingolstädter Rathausplatz statt. Beginn ist um 10 Uhr, in den nächsten siebeneinhalb Stunden werden dann Faschingsgesellschaften und Garden aus der ganzen Region für jede Menge Unterhaltung sorgen. Die Fidelitas aus Rennertshofen hat sich für 10.30 Uhr angekündigt, die Neuburger Burgfunken haben eine Stunde später ihren Auftritt.

Am Sonntag findet der traditionelle Faschingsumzug der Vereine durch ganz Manching statt. Um 14 Uhr startet der Gaudiwurm in der Weberstraße im Gewerbegebiet und schlängelt sich über die Ingolstädter Straße zur Ortsmitte und weiter durch die Geisenfelder-, Bahnhof- und Schulstraße zum Rathaus. Über 25 Wagen, teilweise mit Fußgruppen, und zusätzlich rund 15 Fußgruppen (ergibt rund 40 Akteure) aus und um den Markt Manching herum haben sich angemeldet. Insgesamt werden rund 1000 Aktive erwartet. Anschließend wird ab 16 Uhr bis in den Abend vor dem Rathaus die Manchinger Faschingsgaudi auf dem Rathausplatz mit Barbetrieb und DJ gefeiert.

Der Faschingsumzug in Manching findet am Faschingssonntag statt.

Auch in Baar-Ebenhausen findet am Faschingssonntag der traditionelle Umzug statt. Dabei werden verschiedene Vereine mit ihren Motivwagen durch die Gemeinde ziehen. Beginn der Veranstaltung ist um 13 Uhr am Dorfplatz.

Gerolfing Mit dem Umzug in Gerolfing findet der Fasching in der Region sein Ende. Wie jedes Jahr, findet er auch heuer wieder am Faschingsdienstag ab 14 Uhr statt. Seit 1967 schlängelt sich der Gaudiwurm durch den Ort, an die 5000 Besucher säumen Gerolfings Straßen und bewundern die einfallsreichen Wagen, Fußgruppen und Einzelakteure, die Orts- und überregionale Themen humorvoll kommentieren. An die zwei Stunden dauert das Vorbeiziehen der Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen, bis dann alles in einem großen Faschingstreiben endet.

Nassenfels Närrisch geht es am Faschingsdienstag, 4. März, in Nassenfels zu. Der Faschingsumzug beginnt um 13.30 Uhr, anschließend kann in einem Partyzelt oder am Abend beim Kehrausball gefeiert werden.

Pfaffenhofen Mit einem großen Faschingstreiben auf dem Hauptplatz geht am Dienstag, 4. März, der Fasching in Pfaffenhofen zu Ende. Los geht die Veranstaltung um 13 Uhr, anschließend werden verschiedene Garden und Tanzgruppen die Zuschauerinnen und Zuschauer unterhalten.