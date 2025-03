Gaudiwurm übernimmt die Marktgemeinde

Wenn sie das mal nicht verdient haben. Am Sonntag lachte die Sonne vom Himmel, als sich der Faschingszug durch die Marktgemeinde wälzte. Wie die Schweden im 30-jährigen Krieg stürmten die Teilnehmer durch das Schwedentor den Markt, der sich als Partymeile für den Umzug geradezu anbietet. Dort warteten tausende Faschingsbegeisterte. Würde man die Gäste zählen können, wahrscheinlich wäre es ein Besucherrekord gewesen.

Das Ranzhofer Hedderle führt den Faschingsumzug durch Rennertshofen an

In guter Tradition führte das Ranzhofer Hedderle den Zug an. Der Ziege folgte die knallrote Lokomotive des ORF, das Organisationsteam Ranzhofer Fasching. Direkt dahinter präsentierte sich die große Gruppe der Gastgeber unter der Führung der Regenten des Rennertshofener Hofstaates, Prinzessin Lena I. und Prinz Hannes I., sowie dem Kinderprinzenpaar Katharina I. und Josef II. Insgesamt sind in dieser Faschingssaison über 80 Tänzerinnen und auch Tänzer im großen und kleinen Hofstaat aktiv. Die Fidelitas Rennertshofen feiert heuer einen runden Geburtstag. Gegründet 1985, wird die Faschingsgesellschaft heuer reife 40 Jahre alt. Dazu passt die 41. Auflage des Rennertshofener Faschingsumzuges. Ihr Schlachtruf „Hedderle Mäh“ schallte lautstark durch den Markt.

Die Fidelitas hatte gerufen und viele Gäste waren diesem Ruf nach Rennertshofen gefolgt. Die Regenten der Fafrohsia Dagomeria aus Tagmersheim, Prinzessin Melanie I. und Matthias III. mit dem Kinderprinzenpaar Samira I. und Jonas I. winkten den Zuschauern zu. Genauso, wie die Eggspatzen aus Egweil mit ihrem Prinzenpaar Sophia I. und Markus I. sowie dem Nachwuchs Elisa I. und Bastian I. Das Bertoldsheimer Prinzenpaar Anna II. Und Leopold I. hatte, wie das Kinderprinzenpaar Magdalena und Jonas, den eigenen Umzug in Bertoldsheim am Tag zuvor gut überstanden und alle vier wirkten bereits wieder frisch und munter. Für den Endspurt an diesem langen Faschingswochenende brauchen alle Teilnehmer noch eine gute Kondition. Denn bis zum Kehraus am Dienstagabend stehen noch einige Veranstaltungen an.

Icon Galerie 59 Bilder Im Jahr des 40-jährigen Bestehens der Fidelitas feiert die Marktgemeinde ein rauschendes Fest. Hier sind die schönsten Bilder des Gaudiwurms durch Rennertshofen.

Von den Burgfunken gaben sich Hanna I. und Joshua I. zusammen mit dem Kinderprinzenpaar Marie I. und Jonathan I. die Ehre. Und aus Konstein/Wellheim grüßten Prinzessin Anna-Lena I. und Prinz Stefan II. im Namen der Faschingsgesellschaft KonWella die Gäste. Nach dem Faschingsumzug war noch lange nicht Schluss. Im Herzen der Marktstraße, vor dem Kulturtreff, wurde bereits während des Umzuges Party gefeiert, die sich auch nach Ende des Gaudiwurms fortsetzte.

Sicherheitskonzept in Rennertshofen geht dank vieler Unterstützer auf

Alle Zufahrtsstraßen zum Markt waren durch Fahrzeuge der Feuerwehr blockiert worden. Die Gäste sollten sicher feiern können. Und das sei aufgegangen, so Ramon Burkhard vom Organisationsteam, der die Zusammenarbeit mit der Polizei, den Freiwilligen Feuerwehren und der Gemeinde sehr lobte. Alle hätten kräftig mitgeholfen, dass die Veranstaltung reibungslos über die Bühne ging, so Burkhard.