Gaudiwurm in Rennertshofen: Sicherheitsbedenken überschatten Faschingsumzug

Der Faschingssonntag naht und damit auch der Gaudiwurm, der sich durch die Marktgemeinde Rennertshofen windet. Pünktlich um 14 Uhr geht es los, schon vorher formieren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Bertoldsheimer Straße und in der Trugenhofener Straße. Pünktlich wird der Faschingszug durch das Schwedentor in den Markt einziehen. Das Ende der Gaudimeile stellt das Osttor des Marktes dar. An zwei Stellen sorgen Moderatoren für die Information der Besucherinnen und Besucher. Ein Moderatorenteam steht kurz vor dem Schwedentor, ein weiterer Moderator spricht vom und am Rathaus zu den Gästen.

Fünf Faschingsgarden mit ihren Prinzenpaaren sorgen in Rennertshofen für Stimmung

Fünf Garden, dazu fünf Prinzenpaare und fünf Musikkapellen sorgen in dem Faschingsumzug mit insgesamt 55 Gruppen für Stimmung. Und nach dem Umzug ist noch lange nicht Schluss. Wie immer trifft man in der Turnhalle auf die Faschingsgarden mit ihren Prinzenpaaren. Zusätzlich zu diesen Auftritten gibt es heuer erstmalig ein Faschingstreiben zwischen dem Kulturtreff und dem Rathaus. Es gilt also Zeit mitzubringen und auf der Marktstraße weiterzufeiern, auch für den Barbetrieb ist gesorgt.

Sicherheitsauflagen sorgen für Kopfzerbrechen bei den Organisatoren

Im Vorfeld hatten vor allem die Sicherheitsauflagen die Organisatoren rund um Ramon Burkhard und Klaus Hager Kopfzerbrechen bereitet. Zuerst hatte das Landratsamt gefordert, alle Zugangsstraßen mit Fahrzeugen abzusperren. Die Fahrzeuge müssten zudem jeweils mit einem Fahrer besetzt sein, damit sie im Notfall schnell aus dem Weg gefahren werden können. Nicht zu schaffen sei das, so Ramon Burkhard. Dann kam vor fünf Tagen eine Kehrtwende aus dem Landratsamt. Eine Auflage zur Sperrung der Straßen gebe es nicht, aber sollte etwas passieren, hätte das Landratsamt auf das Risiko und auf Maßnahmen hingewiesen. „Das ist natürlich eine Aussage, mit der wir uns alleine gelassen fühlen“, ärgert sich Burkhard. Zwar schätze die Polizei die Gefahr als eher gering ein, aber der Druck auf das Orga-Team sei damit natürlich enorm. „Wenn die Entwicklungen so weitergehen, sehe ich schwarz für den Fasching.“ Jeder erwarte 100-prozentige Sicherheit, die aber nicht zu gewährleisten sei.

Die Vorbereitungen laufen derweil auf Hochtouren. Das Organisationsteam wünscht sich sowohl für den Samstag – dann findet der Umzug in Bertoldhseim statt – als auch für den Sonntag in Rennertshofen gutes Wetter. Und ausgelassene Stimmung, viel Freude und natürlich keine Zwischenfälle.