Von wegen „Alte“ Musik: So meisterhaft zeigen sich die Dozenten der Sommerakademie

Diese Musik hat fast ein halbes Jahrtausend auf dem Buckel. Einige Komponisten-Namen sagen einem interessierten Laien vielleicht etwas (Allegri, Dowland oder Palaestrina), andere sind auch manchen Experten nicht auf Anhieb geläufig, wie etwa Senfl, Zirler oder Riccio. Und doch: Diese „Alte Musik“, entstanden in der Renaissance und im Frühbarock, schaut überhaupt nicht alt aus. Das zeigte sich nun deutlich beim Dozentenkonzert Alte Musik im Rahmen der Neuburger Sommerakademie.

Die Instrumente entfalten einen noblen, sanften und doch kraftvollen Klang. Und in der Interpretation durch Han Toi (Blockflöte), Josue Melendez (Zink), Catherine Motuz (Posaune), Bernhard Forck (Violine), Friederike Heumann (Gambe), James Munroe (Violone) und Julian Behr an der Laute verwandeln sich uralte Werke in einen musikalischen Genuss der Frische, der Eleganz und des feinfühligen Zusammenspiels.

Dozenten verzaubern mit Alter Musik bei der Neuburger Sommerakademie

Keiner und keine drängt sich nach vorne, niemand ist auf den stärksten Beifall aus. Jeder im Ensemble versteht sich als Teil eines größeren Ganzen. Kurzum: Als Dienerin und Diener einer Musik, die den überreizten Hörgewohnheiten unserer Tage etwas Wertvolles zu bieten hat – und auch abverlangt. Stille, Genauigkeit und die Konzentration auf den Kern.

Das gilt gerade auch für die solistischen Highlights dieses Konzerts. Wenn James Munroe seine „Meditation“ auf der Violone zelebriert, dann will er nicht selbst glänzen, sondern die Musik des Komponisten Tobias Hume glänzen lassen. Wenn die Posaunistin Catherine Motuz ihre „Diminution“ von Francesco Rognoni in den Raum hinausströmen lässt, gilt das Gleiche. Das Lauten-Solo von Stefan Zirler macht Julian Behr zum Beweis dafür, wie sehr ein Stück wirken kann, das sich nur zwischen Piano, Pianissimo und Piano-Pianissimo bewegt.

Und was Friederike Heumann auf der Viola da Gamba in „Susanna passegiata“ an stupender Virtuosität wie an musikalischer Substanz zu bieten hat, lässt einem fast den Mund offenstehen. Aber auch hier keine Spur von Star-Allüren, sondern feine Zurückhaltung. Der Beifall für alle diese großen Momente war fast frenetisch, mit Hochrufen gewürzt, und wohlverdient. Und der Kontrast zwischen der Dezibelzahl beim Applaus und dem, was zuvor für jedes feine Gehör geboten war, gab diesem Abend noch einen besonderen Akzent.

Ensemble und Solisten zeigen beim Dozentenkonzert Alte Musik höchstes Können

Die Ensemble-Stücke mit vier, fünf, sieben oder auch neun Instrumenten ließen eine andere, variantenreiche Kultur der „Alten Musik“ spüren, nicht so unmittelbar faszinierend wie die Solo-Auftritte und auch nicht so stark vom Publikum gefeiert. Das ist in allen Konzertsälen so, aber es verschiebt die Relationen doch ein bisschen. Die „Sonata a 7“ von G. B. Grillo und vor allem das „Quinto Ballo“ von G. Allegri (ein Rausschmeißer der allerbesten Sorte) zeigten eine Qualität, die so in ganz Deutschland nur selten zu erleben ist.

Für die Vokalstücke lässt sich das nicht ganz ohne einschränkende Bemerkung sagen. Emma Kirkby, die Grande Dame der Alten Musik in ihrer gesanglichen Ausprägung, wirkt an der Schwelle zu ihrem neunten Lebensjahrzehnt noch zerbrechlicher als immer schon. Sie hat unendlich viel auch für die Sommerakademie in Neuburg geleistet, aber der zarte Schmelz ihrer Stimme steht nicht mehr ungebrochen zu Gebote. Ihr sehr guter Gesangspartner und Bariton Florian Franke nimmt im Duett auf diesen Umstand mit feinem Feeling Rücksicht.