Unendliche Weiten: 50 Jahre Sternwarte in Ingolstadt

Jeder einzelne Krater, jede gräuliche Schattierung ist genau zu erkennen, wenn man durch das Teleskop der Ingolstädter Sternwarte schaut. Dabei ist der Mond rund 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. So gibt es zumindest das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf seiner Internetseite an. Es ist faszinierend, wie nah der Mond plötzlich scheint. Faszinierend für viele Menschen, denn den Verein, der die Sternwarte in Ingolstadt betreibt, gibt es mittlerweile seit 50 Jahren und das Interesse an Führungen und Beobachtungen sei hoch, wie die Vorsitzende Janina Dynowski und ihr Stellvertreter Thorsten Bluhm erzählen.

Der Mond, gesehen durchs Teleskop der Ingolstädter Sternwarte. Foto: Janina Dynowski, Sternwarte Ingolstadt

Die Ingolstädter Sternwarte steht seit 1977 auf dem Dach des Schulzentrums Südwest. Der dazugehörige Verein, der Astronomische Arbeitskreis Ingolstadt (AAI), besteht aber bereits seit 1975 und hat sich maßgeblich für den Bau der Kuppel samt Ausstattung eingesetzt. Wie Dynowski berichtet, geht die Sternwarte insbesondere auf die Initiative eines damaligen Schülers zurück. Es fanden und finden sich aber bis heute etliche weitere begeisterte Hobby-Astronomen in und um Ingolstadt. Die Führungen, die der AAI anbietet, seien immer sehr schnell ausgebucht, so die Vorsitzende. Mitglieder hat der Verein laut Dynowski aktuell 87. Einschlägigen Internetseiten zufolge gibt es in Deutschland mehr als 100 solcher Volkssternwarten wie die in Ingolstadt.

Das Bild zeigt eine Sonnenaufnahme mit einem sogenannten H-alpha-Filter. Mit dieser speziellen Filterart werden Strukturen sichtbar, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind, zum Beispiel Protuberanzen (Gaswolken) am Sonnenrand oder auch dunkle Filamente und helle Fackelgebiete auf der Sonnenoberfläche. Foto: Janina Dynowski, Sternwarte Ingolstadt

Sternwarte Ingolstadt: Mit dem Teleskop kann man in die Vergangenheit reisen

Dynowski und Bluhm sind dem Verein 2017 beigetreten, seit 2021 sind sie die Vorsitzenden. Dynowski ist eigentlich Paläontologin, Bluhm Physiker. Beide sind seit ihrer Kindheit vom Weltall fasziniert. Bei Bluhm sei der Auslöser die Mondlandung 1969 gewesen, die der heute 62-Jährige als kleines Kind am Fernseher mitverfolgt und die sein Interesse für Raketen und die Technik dahinter geweckt habe, wie er erzählt. Dynowski sagt, sie sei immer wieder aufs Neue fasziniert vom Blick durchs Teleskop in die unendliche Weite. Davon wie weit weg, das jeweilige Objekt sei, das plötzlich ganz nah scheint, und wie weit das, was sie in diesem Moment sieht, dann schon in der Vergangenheit liegt. Generell hänge die Vergrößerung bei der Beobachtung sowohl von der Brennweite des Teleskops als auch der Brennweite des jeweils verwendeten Okulars ab, erklärt die 42-Jährige. „Eine maximale sinnvolle Vergrößerung, die wir auf der Sternwarte mit dem größten Teleskop und einem entsprechenden Okular nutzen, ist etwa 300-fach.“

Polarlichter über der Ingolstädter Sternwarte. Foto: T. Bluhm

Warum der Blick durchs Teleskop auch stets eine Reise in die Vergangenheit ist, erklärt die Expertin so: „Wenn wir den Mond anschauen, ist das im Mittel etwa eine Sekunde zurück in die Vergangenheit, da das Licht eine Lichtsekunde von der Oberfläche bis zu uns benötigt. Bei der Sonne sind es etwa acht Minuten und 20 Sekunden, bei Jupiter eine gute halbe Stunde.“ Der nächstgelegene Stern Proxima Centauri sei ungefähr 4,2 Lichtjahre entfernt, die nächstgelegene Galaxie - die Andromedagalaxie - bereits 2,5 Millionen Lichtjahre. „Die am weitesten entfernten Galaxien, die wir aus der Stadt heraus mit unseren Sternwarten-Teleskopen beobachtet haben, sind Bodes Galaxie und die Zigarrengalaxie in circa zwölf Millionen Lichtjahren Entfernung. Letztere haben wir also so gesehen, wie sie vor zwölf Millionen Jahren waren, denn so lange hat das Licht benötigt, um bis zu uns zu kommen.“

Thorsten Bluhm und Janina Dynowski im Inneren der Sternwarte Ingolstadt. Foto: Dorothee Pfaffel

Im September lädt die Sternwarte Ingolstadt zur Beobachtung der Mondfinsternis ein

Die beiden großen Teleskope, die aus der Kuppel herausragen, sind Linsenteleskope, wie Bluhm und Dynowski erläutern. Das kleiner wurde 1985 angeschafft, das größere 1995. Die Vereinsmitglieder haben sie selbst zusammengebaut und montiert. Insgesamt verfügt der Verein über 15 bis 20 unterschiedlich große Teleskope, die die Mitglieder teilweise auch mitnehmen, wenn sie aus der Stadt herausfahren, um die Sterne bei weniger Lichtverschmutzung zu beobachten. Ein Höhepunkt jedes Jahr sei die Beobachtung des Saturn. Der sehe wirklich so aus, wie man ihn sich vorstelle, mit mehreren Ringen, die auch erkennbar seien, sagt die Vorsitzende. Als sie Saturn das erste Mal beobachtet habe, sei sie ganz ehrfürchtig gewesen. Und auch jetzt stocke ihr noch jedes Mal der Atem. Ein besonderes Erlebnis seien auch die Polarlichter im vergangenen Jahr gewesen.

Vereinsmitglieder bei der Sonnenbeobachtung im Astronomiepark. Foto: M. Eiglsperger

Im Sommer verlegt sich der Verein auf Sonnenbeobachtungen. Dann gehen die Mitglieder in den Piuspark oder in den Astronomiepark. Wer vorbeikommt und Interesse hat, darf auch mal durchs Teleskop schauen. Die nächste Sonnenbeobachtung findet am Sonntag, 17. August, von 14 bis 16 Uhr im Astronomiepark statt. Schon am Samstag, 9. August, trifft sich der AAI dort zur Nacht der Sternschnuppen von 21 bis 23 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Im September beginnen die Kinderführungen (mit Anmeldung), im Oktober die Führungen für Erwachsene, üblicherweise jeden zweiten Freitag im Monat. Darüber hinaus werden auf Anfrage auch private Führungen gegen Gebühr angeboten. Immer donnerstags findet der „Astro-Stammtisch“ statt, ab 19 Uhr in der DJK Gaststätte. Am 7. September soll es anlässlich des Jubiläums ein Sommerfest mit öffentlicher Beobachtung der Mondfinsternis geben. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage unter www.sternwarte-ingolstadt.de.