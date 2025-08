Fokus auf die Defensive: FC Ehekirchen trifft auf SV Cosmos Aystetten

Am dritten Spieltag der Landesliga Südwest konnte der FC Ehekirchen den ersten „Dreier“ gegen den SC Oberweikertshofen (3:2) einfahren. In einer spektakulären Schlussphase gelang Jakob Schmid in der Nachspielzeit den Siegtreffer. „Es war ein Kampfsieg und eine erste Belohnung für die anstrengende und intensive Vorbereitung“, erklärt Trainer Max Käser. Dabei kritisiert der Coach jedoch, dass man es sich wieder schwer gemacht habe durch unnötige und einfache Gegentore.

Auf der Gegenseite sei jedoch ein stetiger Fortschritt mit der neu formierten Mannschaft zu erkennen: „Der Start in die Saison war mit zwei englischen Wochen und einem kleinen Kader aufgrund vieler Verletzten nicht einfach“, erklärt Käser und fügt an: „Es ist jedoch in jedem Training und Spiel ein Fortschritt im Team zu erkennen, auf den wir stolz sind.“ Zumindest weiß das Trainerteam beim FC Ehekirchen, in welchen Bereichen noch Verbesserungsbedarf herrscht. So gäbe es laut Käser in jeder Partie defensiv mehrere Fehler aufgrund mangelnder Konzentration, welche oftmals bestraft wurden. „Das ist absolut unnötig und wir machen uns unsere Partien dadurch selber kaputt“, erklärt der Trainer.

In der Landesliga hat der FC Ehekirchen drei Auswärtsspiele am Stück zu bestreiten

Dies will der Landesligist gleich am kommenden Spieltag gegen den SV Cosmos Aystetten verbessern. Der SV startete mit vier Punkten aus drei Partien in die Saison und steht derzeit auf dem neunten Tabellenplatz. „Es wird erneut eine sehr schwierige Aufgabe“, erklärt Käser und fügt an: „Die Mannschaft besitzt sehr viele gute Einzelspieler.“ In den vergangenen Jahren agierte Cosmos Aystetten im unteren Tabellendrittel und konnte nur knapp die Klasse halten. Auch deshalb könnte der SV auch in dieser Saison ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt sein.

Insgesamt will der FCE dennoch den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung des Teams machen, sowie die jungen Spieler integrieren. Mit drei Auswärtsspielen am Stück steht für den Landesligisten eine weitere schwere Aufgabe an, die laut Käser „alles andere als leicht“ wird. In den kommenden Wochen werden laut Käser einige der Verletzten zurück zum Team stoßen, was speziell für die Entlastung der jungen Spieler wichtig werde. „Mit unserem jungen Team ist es umso wichtiger, dass wir eine defensive Stabilität aufbauen“, erklärt der FCE-Trainer und fügt an: „Jeder glaubt an den Klassenerhalt.“