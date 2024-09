Der FC Ingolstadt arbeitet an den Defiziten

Die Länderspielpause sei für den Drittligisten FC Ingolstadt eine gute Situation gewesen, um zu schauen, wo die Schanzer momentan stehen, so Trainerin Sabrina Wittmann vor der anstehenden Partie beim VfB Stuttgart II am Samstag (14 Uhr/Magenta Sport).

Man habe in der Pause ein Zwischenfazit gezogen: „Was machen wir gut, was funktioniert noch nicht. Das haben wir uns schwerpunktmäßig herausgepickt, das wir im Training dann angegangen sind“, sagte Wittmann bei der Pressekonferenz vor dem anstehenden Duell gegen den Talentschuppen des amtierenden deutschen Vizemeister. Mit sieben erzielten Toren gehören die Schanzer zu den offensiv stärksten Teams nach vier Spieltagen, das sei erfreulich. „Das machen wir schon ganz gut“, sagt die Schanzer-Cheftrainerin. Und ergänzt: „In der Defensive aber haben wir einige Dinge während der Pause aufarbeiten müssen. Denn die Anzahl der Gegentore war noch zu hoch“, so Wittmann.

FC Ingolstadt spielt beim VfB Stuttgart II

So warnt die Cheftrainerin vor dem zweiten Anzug des Bundesligisten, ihn ja nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Ich kenne viele Jungs seit drei Jahren von den Spielen der U19. Diese Mannschaft wird uns alles abverlangen. Es ist eine spielerisch starke Mannschaft, die sehr mutig im Ballbesitz spielt und uns alles abverlangen wird, da steht uns eine schwierige Aufgabe bevor“, so die 33-Jährige. In der Pause haben die Schanzer im Toto- Pokal bei den Würzburger Kickers (3:1) und im Testspiel gegen Swarovski Tirol (1:2) viele Talente unter Wettkampfbedingungen getestet und im Nachgang die Spiele analysiert. Ob sich der ein oder andere aufgedrängt habe, lies Wittmann offen. Den Kader zum Spiel will die Trainerin den Spielern erst nach dem Abschlusstraining bekannt geben. Sicher verzichten muss Wittmann allerdings auf Stürmer Pascal Testroet, der sich im Training einen Mittelhandbruch zuzog, und auf Verteidiger Moritz Seiffert, der sich am Oberschenkel verletzte und operiert werden muss.

Max Besuschkow steht vor Debüt für den FC Ingolstadt

Sicher scheint jedoch, dass Neuzugang Max Besuschkow von Beginn auflaufen wird. Der 27-jährige Mittelfeldspieler, der kurz vor Transferschluss von Hannover 96 zu den Schanzern wechselte, soll das Mittelfeld beleben. „Max wurde von den Jungs gut aufgenommen. Er passt gut in die Mannschaft rein, er bringt eine neue Qualität und Erfahrung mit und wird uns besser machen“, so Wittmann

Die Partie wird im Stadion des Oberligisten SG Sonnenhof Großaspach ausgetragen.

Mögliche Aufstellung FC Ingolstadt Funk - Costly, Malone, Lorenz, Dühring - Fröde - Kopacz, Besuschkow, Kanuric- Grönning, Borkowski