Der FC Ingolstadt dreht einen 0:2-Rückstand und besiegt Borussia Dortmund II mit 5:3

Spiele des FC Ingolstadt in der 3. Liga garantieren derzeit Unterhaltung. Nach dem 4:4 bei Viktoria Köln am Dienstag gewannen die Schanzer am Freitagabend mit 5:3 gegen Borussia Dortmund II. Dabei drehten sie zunächst einen 0:2-Rückstand in eine 4:2-Führung, mussten aber danach noch einmal zittern.

Die Ingolstädter starteten gut in die Partie und drückten auf die Führung. Der BVB lief nur hinterher und konzentrierte sich auf die Defensive. David Kopacz (4.) und Max Plath (9.) verfehlten das Tor, Sebastian Grönning setzte einen Kopfball zu hoch an (10.). Nachdem auch ein Schuss von Marcel Costly am Pfosten vorbeigegangen war, meldeten sich auch die Gäste im Spiel an, agierten effizient und erzielten zwei Tore. Zunächst erhielt Rodney Elongo-Yombo zu viel Platz, zog aus knapp 20 Metern ab und traf flach ins linke Eck zum 0:1 (19.). Dann bekam der FCI eine Flanke nicht geklärt, Babis Drakas traf von der Strafraumkante zum 0:2 (25.). Einmal mehr hatte sich die schwächste Defensive der Liga anfällig gezeigt. „Wir haben sehr gut in die Partie gefunden, machen uns dann das Leben selbst schwer“, sagte FCI-Trainerin Sabrina Wittmann. Es sei „bemerkenswert“, wie die Mannschaft danach zurückgekommen sei.

FC Ingolstadt gleicht noch vor der Pause aus

Denn in der Offensive bewies der FCI Qualität und fand eine direkte Antwort. Auch die Dortmunder offenbarten Probleme in der Abwehr, was Deniz Zeitler mit dem Tor zum 1:2 ausnutzte (28.). Der 17-Jährige, der sein erstes Drittligator erzielte, zeigte sein Talent und war an weiteren Aktionen der Schanzer beteiligt. Zunächst scheiterte er selbst an BVB-Torhüter Marcel Lotka (32.), dann bediente er Grönning, der aus kurzer Distanz über den Querbalken schoss (36.). Der Ausgleich lag in der Luft und sollte fallen. Zeitler legte eine Hereingabe auf Yannick Deichmann ab, der mit einer Direktabnahme ins lange Eck zum 2:2 erfolgreich war (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter. Ein abgefälschter Schuss von Grönning landete am Pfosten (47.), Zeitler prüfte zweimal Lotka (55., 62.). Wenig später musste der 17-Jährige nach einer starken Leistung angeschlagen ausgewechselt werden. Auf der Gegenseite köpfte David Lelle an den Pfosten (58.). Die Dortmunder kamen auch im Anschluss zu Abschlüssen. Doch in Führung gingen die Schanzer, als Deichmann nach einer Flanke von Costly einköpfte (74.).

Kopacz trifft zum 5:3 für den FC Ingolstadt

Entschieden war die Partie damit nicht, der BVB hätte postwendend ausgleichen können. Antonio Foti verfehlte das Tor knapp (76.), FCI-Torhüter Marius Funk musste gegen Michael Eberwein eingreifen (78.). Im Gegenzug legte der FCI nach. Lotka klatschte einen Schuss von David Kopacz nach vorne ab, Max Besuschkow staubte zum 4:2 ab (79.). Die Entscheidung? Noch nicht, da Eberwein per Kopf auf 4:3 stellte (85.). Dortmund drückte, der FCI konterte und erhöhte auf 5:3. Nach starker Vorlage von Dennis Borkowski schob Kopacz zum Endstand ein.

Doppeltorschütze Deichmann lobte den Charakter des FC Ingolstadt: „Die Moral der Mannschaft ist top. Wir kommen immer wieder zurück.“

FC Ingolstadt 04 Funk - Costly, Cvjetinovic, S. Lorenz, Keidel (65. Dühring) - Besuschkow, Plath - Kopacz, Deichmann (74. Kanuric) - Grönning, Zeitler (65. Borkowski)

Borussia Dortmund II Lotka - Jessen, Hüning, Lelle, Mogultay - Roggow (82. Krewsun), Azhil - Eberwein - Drakas (60. Paschke), Elongo-Yombo, Foti (82. Diallo)

Schiedsrichter Justin Joel Hasmann (Neunkirchen) - Zuschauer 4179 Tore 0:1 Elongo-Yombo (19.), 0:2 Drakas (25.), 1:2 Zeitler (28.), 2:2 Decker (45.), 3:2 Deichmann (74.), 4:2 Besuschkow (79.), 4:3 Eberwein (85.), 5:3 Kopacz (90.).