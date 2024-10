Der FC Ingolstadt muss gegen den SC Verl seine Abwehr umbauen

Die große Achillesferse beim FC Ingolstadt ist in dieser Saison die Defensive. 18 Gegentore bedeuten einen Negativwert in der 3. Liga. Zuletzt hatten die Schanzer das Problem in den Griff bekommen. Gegen Hansa Rostock (2:1) und bei Alemannia Aachen (1:1) kassierten sie jeweils nur ein Gegentor, im bayerischen Toto-Pokal bei Türkgücü München (3:0) stand hinten die Null.

Doch in den kommenden Wochen muss Trainerin Sabrina Wittmann den Abwehrverbund umbauen. Denn Innenverteidiger Ryan Malone, der auch offensiv mit sechs Vorlagen eine wichtige Rolle einnimmt, muss wegen einer Knieverletzung lange pausieren. „Ryan hat sich von Woche zu Woche defensiv und offensiv gesteigert“, sagt Wittmann. „Er sorgt im Training für Klarheit und Intensität und gibt dem Team mit seiner Persönlichkeit Struktur.“ Nun müssen zunächst im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Verl neue Lösungen her. Die nahe liegendste wäre Mladen Cvjetinovic, der seine Drittligatauglichkeit in der vorigen Saison (22 Einsätze) bereits nachgewiesen hat. Zudem gebe es mit Luca Lechner und Elias Decker junge Spieler, die als Alternativen für das Abwehrzentrum in Frage kommen, so Wittmann. Neben Malone fallen Tim Heike (Wadenverletzung), Moritz Seiffert (Reha nach Oberschenkelverletzung), Max Plath (Aufbautraining nach Sprunggelenksverletzung) und Mattis Hoppe (Reha nach Knie-OP) definitiv aus. Zusätzlich erschwert eine zurückliegende Krankheitswelle die Planungen der Trainerin. „Es waren einige zuletzt nicht dabei. Wir hoffen, dass es der ein oder andere zurückschafft“, sagt Wittmann.

FC Ingolstadt empfängt den SC Verl

Unabhängig vom Personal soll der jüngste Aufschwung gegen Verl fortgesetzt werden. „Aachen und Rostock waren nicht die besten Spiele von uns“, sagt Wittmann zwar. „Aber es fühlt sich so an, dass wir wieder in einen Prozess rutschen und Schritte nach vorne machen.“ Auch wenn der SC Verl als Tabellen-17. derzeit einen Abstiegsplatz belegt, hat Wittmann eine hohe Meinung vom Gegner: „Verl spielt einen sehr guten Fußball, hat viel Ballbesitz. Ich habe mir die Spiele in der Vorbereitung gerne angeschaut. Sie spielen sehr intensiv, sind einer der attraktivsten Gegner der Liga.“

Auf diesen dürfen sich die Zuschauenden freuen. Der FCI rechnet mit 5500 bis 6000 Fans. Der Spieltag steht dabei zusammen mit dem Regionalmanagement IRMA im Zeichen der ehrenamtlichen Helfer bei der Hochwasserkatastrophe im Frühsommer. Deshalb ist bereits ab 12 Uhr vor dem Stadion einiges geboten.

Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt Funk - Costly, Cvjetinovic, Lorenz, Dühring - Fröde, Besuschkow - Deichmann, Dittgen - Testroet, Borkowski

SC Verl Schulze - Kammerbauer, Gruber, Mikic, Stöcker - Benger - Baack, Y. Otto - Taz - Lokotsch, Onuoha