FC Ingolstadt will in Rostock seine Auswärtsschwäche ablegen

Im heimischen Audi-Sportpark ist Fußball-Drittligist FC Ingolstadt kaum zu bezwingen. 29 Punkte holten die Schanzer in 14 Spielen und damit die meisten der Liga, mussten sich nur einmal geschlagen geben. Dass sie derzeit dennoch nur Platz fünf belegen, liegt an den Auftritten in der Fremde. In zwölf Partien gelangen lediglich drei Siege, fünf gingen verloren. In der Auswärtstabelle belegen die Ingolstädter mit 13 Punkten nur Platz elf. Andere Spitzenteams wie Dynamo Dresden (20), Energie Cottbus (21) und der 1. FC Saarbrücken (23) sind stärker. Im Jahr 2025 gelang dem FCI in drei Spielen auf gegnerischen Plätzen noch kein Sieg, zuletzt setzte es ein 0:2 bei Rot-Weiss Essen.

