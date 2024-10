Keine Angst vor dem „Angstgegner“ beim FC Ingolstadt

Auswärtsspiele bei Viktoria Köln waren für den FC Ingolstadt bisher nie eine Reise wert. Viermal waren die Schanzer seit 2019 im Sportpark Höhenberg zu Gast, alle vier Partien gingen verloren, das Torverhältnis lautet 1:9. Da auch in den Heimspielen drei Niederlagen nur ein Sieg gegenübersteht, kommt schnell der Begriff „Angstgegner“ ins Spiel.

FCI-Trainerin Sabrina Wittmann kann der Bilanz vor dem neunten Aufeinandertreffen am Dienstag (19 Uhr) in Köln nichts abgewinnen, auch wenn sie von der Statistik gehört habe: „Ich habe noch nie in Köln gespielt und gehe daher sehr unbehaftet in das Spiel rein“, sagt sie und gibt sich optimistisch: „Ich habe nicht das Gefühl, Angst haben zu müssen, das Spiel zu verlieren.“

Grund zur Zuversicht gibt Wittmann, dass beim FC Ingolstadt in den vergangenen Wochen ein Aufwärtstrend zu erkennen ist. Dreimal blieb man zuletzt ungeschlagen, holte dabei fünf Punkte. Dennoch hinken die Schanzer als Tabellen-13. nach zehn Spieltagen den eigenen Erwartungen weiter hinterher. „Wir sind nicht im Soll, aber auf dem Weg dahin“, sagt Wittmann. Die Mannschaft habe sich nach den vielen Gegentoren zu Beginn der Saison defensiv stabilisiert. Nun gelte es, sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.

FC Ingolstadt spielt bei Viktoria Köln

Zunächst steht die Partie bei Viktoria Köln auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen hat jeweils fünf Siege und Niederlagen auf dem Konto, unterlag zuletzt daheim gegen Borussia Dortmund II mit 3:5. „Viktoria hat viel Spielwitz, ist technisch versiert, spielt intensiv und will den Ball haben“, sagt Wittmann zum Gegner. Der Fokus gelte aber dem eigenen Team. Für das traf am Samstag erneut Sebastian Grönning als Joker mit dem Kopf zum 1:1-Endstand gegen den SC Verl. Drei seiner vier Saisontore hat der Stürmer damit als Einwechselspieler erzielt. „Er orientiert sich in die Box, das ist seine größte Stärke.“ Für ein Platz in der Startelf hat es für den Norweger aber selten gereicht. „Wir haben verschiedene Stürmertypen“, sagt Wittmann, „und müssen schauen, was uns der Gegner abverlangt.“ Da Wittmann auch Pascal Testroet, der in dieser Saison drei Tore erzielt hat, als Strafraumstürmer bezeichnet, dürfte auch in Köln nur einer von beiden von Beginn an auflaufen.

Da es nach der Partie in Köln bereits am Freitag (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund II weitergeht, dürfte es den ein oder anderen Wechsel in der Startelf geben. „Wir werden in dieser Woche sicher etwas verändern, ob schon in Köln oder erst am Freitag, werden wir sehen“, sagt Wittmann. Der zuletzt krankheitsbedingt fehlende Kapitän Lukas Fröde könnte in die Startelf zurückkehren, auch Max Plath steht vor einem Comeback.

Mögliche Aufstellungen

Viktoria Köln Dudu - Lopes Cabral, L. Dietz, Pytlik, Sticker - Lofolomo, Engelhardt - Vrenezi, Br. Henning, Güler - Lobinger

FC Ingolstadt M. Funk - Costly, Cvjetinovic, Lorenz, Guwara - Fröde, Besuschkow - Deichmann, Dittgen - Grönning, Zeitler