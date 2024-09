3:4 in Sandhausen: FC Ingolstadt offenbart erneut Defensivprobleme

Der Abwärtstrend des FC Ingolstadt in der 3. Liga setzt sich weiter fort. Die Schanzer verloren bei Tabellenführer SV Sandhausen nach einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung mit 3:4 und sind nun seit vier Spielen sieglos. Die Gäste offenbarten erneut eklatante Defensivschwächen, haben mit nun 16 Gegentreffern nach sieben Partien die schwächste Abwehr der Liga.

In den vergangenen drei Spielen war der FCI jeweils in der Anfangsviertelstunde in Rückstand geraten. Dass dies nicht erneut passierte, verhinderte Marius Funk mit einem starken Reflex, als Jeremias Lorch frei vor ihm zum Abschluss gekommen war (15.). Als dann gerade die 16. Minute begonnen hatte, lag der Ball aber doch im Tor der Ingolstädter. Besar Halimi schoss scharf in die Mitte, der Ball fand direkt den Weg zum 1:0 ins lange Eck. Die Gäste hatten eine schnelle Antwort parat und glichen aus. Dennis Borkowski war nach einem langen Ball von Ryan Malone durch, ließ sich zwar noch etwas abdrängen, traf dann aber aus spitzem Winkel zum 1:1 (19.). Die Schanzer setzten meist auf lange Bälle, kamen aber in der ersten Hälfte zu keinen klaren Chancen mehr. Da sie in der Defensive sicher standen, kamen auch die Sandhäuser zu keinen Abschlüssen, weshalb es bis zur Pause beim 1:1 blieb.

FC Ingolstadt bricht ab der 60. Minute ein

Direkt nach dem Seitenwechsel musste Funk nach einem Schuss von Alexander Mühling sein Können zeigen (47.). Wenig später ging der FCI in Führung. Nach einer Ecke von Max Besuschkow schraubte sich Kapitän Lukas Fröde am höchsten und köpfte zum 1:2 ein (53.). Die Schanzer standen in den Minuten danach äußerst tief, wollten den knappen Vorsprung verteidigen. Die Strafe folgte prompt. Dominik Baumann kam im Sechzehner an den Ball, zog direkt ab und traf zum 2:2 (60.). Der FCI wackelte weiter, Funk musste binnen kurzer Zeit mehrmals eingreifen. Zunächst spielte Marc Niclas Dühring einen katastrophalen Fehlpass in den eigenen Strafraum direkt auf Baumann, der am FCI-Torhüter scheiterte (63.). Nach der anschließenden Ecke lenkte Funk einen Kopfball von Richard Meier über den Querbalken (64.). Die Schanzer schwammen, das 3:2 war die logische Folge. Meier setzte sich an der Grundlinie durch, sein Pass in die Mitte fand Lorch, der nur noch einzuschieben brauchte (65.).

Die Hintermannschaft der Gäste präsentierte sich weiter desolat, Sandhausen hatte leichtes Spiel. David Otto durfte ungestört über den Platz spazieren und abziehen. Sein noch von Malone abgefälschter Schuss aus 20 Metern landete unhaltbar zum 4:2 im Netz (78.). Das Spiel schien entschieden, wurde aber noch einmal spannend, als der eingewechselte Benjamin Kanuric in der Nachspielzeit auf 4:3 verkürzte (90.+2). Beinahe wäre den Schanzern sogar noch der Ausgleich gelungen. David Kopazc kam im Strafraum zum Schuss, doch Teamkollege Simon Lorenz stand im Weg.

„Ich kann meiner Mannschaft nichts absprechen, sie hat gefightet. Es war viel Pech dabei“, sagte Trainerin Sabrina Wittmann bei Magenta Sport. „Wir müssen weitermachen. Es ist gut, dass schon am Sonntag das nächste Spiel ansteht.“ Torhüter Marius Funk forderte: „Wir müssen schauen, dass wir die individuellen Fehler abstellen. Es tut einfach nur weh.“

SV Sandhausen Königsmann - Lorch (72. Girdvainis), Schikora, Lewald - Stolze (72. Kreuzer), Mühling (56. Greil), Halimi, Ehlich - Iwe (55. R. Meier), D. Otto - D. Baumann (81. Fehler)

FC Ingolstadt 04 Funk - Costly, S. Lorenz, Malone, Dühring - Fröde (85. Kopacz), Besuschkow - Deichmann (57. Keidel), Dittgen (75. Kanuric) - Testroet (84. Zeitler), Borkowski (84. Grönning)

Schiedsrichter Richard Hempel (Großnaundorf) - Zuschauer 5000 Tore 1:0 Halimi (16.), 1:1 Borkowski (19.), 1:2 Fröde (53.), 2:2 D. Baumann (60.), 3:2 Lorch (65.), 4:2 D. Otto (78.), 4:3 Kanuric (90.+3)