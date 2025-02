FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen in Neuburg: Liberales Familientreffen im Acker-Hotel

Schafft die FDP nun den Sprung in den nächsten Bundestag oder droht ihr eine außerparlamentarische Zukunft? Diese Frage treibt auch die Liberalen aus Neuburg und der Region um. Nachdem in den vergangenen Tagen nahezu alle Meinungsforschungsinstitute die Lindner-Partei unter der Fünf-Prozent-Marke sahen, sorgt eine just zum geplanten Besuch von Bayerns FDP-Chef Martin Hagen im Neuburger Acker-Hotel veröffentlichte Umfrage, in der erstmals die Zahl fünf vor dem Komma steht, fast schon für Euphorie.

Nur rund 20 FDP-Mitglieder haben am Valentinstag Lust auf Wahlkampf

Der 43-jährige Landtagsabgeordnete aus Ebersberg, der sich als bayerischer Spitzenkandidat der Liberalen Hoffnungen auf einen Wechsel nach Berlin machen darf, ist bislang der bekannteste Politiker, der in einem kurzen und ereignisarmen Wahlkampf in die Region kommt. Was als öffentliche Veranstaltung gedacht war, bleibt letztlich doch ein „Familientreffen“ von rund 20 FDP-Mitgliedern im Hotel-Foyer. Den Promistatus reicht Hagen gleich zur Begrüßung an Neuburg-Schrobenhausens Landrat Peter von der Grün weiter. Der sei immerhin der erste Kreischef aus den Reihen der Freien Demokraten in Bayern seit 28 Jahren – ohne deren eigenes Zutun.

Also müssen beide diese historische Begegnung unbedingt mit einem Selfie dokumentieren. Wie berichtet, war von der Grün bei den Freien Wählern aus- und vor vier Monaten bei der FDP eingetreten. Er fühle sich in der Partei wohl und gut aufgehoben, berichtet der Landrat. Martin Hagen sorgt deshalb mit einem Bonmot für den größten Lacher des Abends: „Wir brauchen mehr von der Grün, aber weniger Grün!“

Martin Hagen arbeitet sich an den Grünen ab, die AfD erwähnt er im Acker-Hotel nicht

Leidenschaftlich arbeitet sich Hagen im Laufe seiner 40-minütigen Ausführungen am grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck ab, während er die rechtsextreme AfD mit keinem Wort erwähnt. So fordert er einen Politikwechsel in Berlin, der nur mit der FDP gelingen könne, und warnt vor einem Bündnis aus CDU/CSU, SPD und Grünen, die er „Afghanistan-Koalition“ nennt („Nach vier Jahren sieht Deutschland dann genauso aus“).

Als Hauptproblem benennt der Spitzenkandidat die dringend notwendige Änderung des Asylrechts. „Ich weiß aber nicht, ob es klug von Friedrich Merz war, das Thema kurz vor der Wahl in den Bundestag zu bringen.“ Auch die Wirtschaftskrise sei ein bedeutender Faktor, denn die Rahmenbedingungen für Investitionen würden sich seit zehn Jahren verschlechtern. Jede Wahl sei für die FDP eine Schicksalswahl, weiß Martin Hagen. „Aber diese ist die letzte, in der die etablierten Parteien zeigen können, dass sie es doch draufhaben. Und mit keiner anderen Partei gibt es einen so großen Hebel wie mit der FDP!“

FDP-Basis in Neuburg wünscht sich mehr Fokus auf grüne Themen

Bei der anschließenden Fragerunde werden auch ein paar mahnende Töne laut. So schreibt Altstadtrat Dieter Munzinger seinen Liberalen ins Stammbuch, dass sie vom Makel der Steuersenkungspartei wegmüssen und Habeck nicht ganz Unrecht habe, wenn er Sparguthaben besteuern wolle. Selbst der Kreisvorsitzende Bernhard Hildebrandt regt an, dass sich die FDP in Zukunft mehr um grüne Themen kümmern müsse, ebenso wie um Gesundheitspolitik. Denn trotz allem Zweckoptimismus heißt es für FDP weiter: Bangen bis zum 23. Februar.