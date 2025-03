KFZ-Azubis freigesprochen: „Die Autobranche steht niemals still“

„Kfz-Mechatroniker ist der beliebteste Beruf in Deutschland.“ Mit dieser Feststellung gratulierte der oberbayerische Kfz-Innungsmeister Johann Bader 18 erfolgreichen Auszubildenden aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen zur bestandenen Gesellenprüfung.

Die Branche kann sich in der Tat sehen lassen. Die Innung München-Oberbayern ist mit 2000 Betrieben die größte Handwerkerinnung in Deutschland. Ihre Autohäuser und Kfz-Werkstätten haben soeben 1400 Lehrlinge eingestellt, davon 43 junge Leute die 50 Betriebe in Neuburg-Schrobenhausen.

Die Kfzler feierten die symbolische Freisprechung mit einem Abendtreff im Neuburger Autohaus Praunsmändtl. Landrat, Bürgermeister, Ausbilder, Vertreter von TÜV, Dekra, GTÜ und der Berufsschulen gratulierten den Gesellen. Sie haben in dreieinhalb Jahren Ausbildung Fahrzeugtechnik, Elektrik und die zunehmende Digitalisierung von Pkw-Systemen in Produktion und Wartung kennengelernt. Handwerkliches Geschick wird vorausgesetzt.

Neue Fachkräfte für die Automobilbranche in Neuburg geehrt

„Die Branche hat Zukunft“, versicherte Landrat Peter von der Grün den jungen Handwerkern. Besonders der Umstieg auf Elektromobilität erfordere gut ausgebildete Fachkräfte, „sie sind gefragter denn je“. Der Landrat forderte die Absolventen auf, die Meisterschule zu besuchen, zu studieren „und nach den Sternen zu greifen“. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sieht das Auto als „ein Stück Freiheit“ und berichtete vom Drang seiner beiden Töchter, mit 17 den Führerschein zu machen und bald selbständig fahren zu können. Im ländlichen Raum werde das Auto immer gebraucht werden.

Mit Einser-Noten im Gesellenbrief waren (v.l.) Philipp Schwengler, Oliver Herrling und Dirk Audim besonders erfolgreich. Landrat Peter von der Grün (rechts) gratulierte. Foto: Winfried Rein

Ebenso wie der OB bedankte sich Bürgermeister Harald Reisner aus Schrobenhausen bei den Familien der Junggesellen für die immerwährende Unterstützung. Den Absolventen empfahl er, auf der gelernten Basis weiterzumachen und „neugierig zu bleiben“. Die Ausbildung in Betrieb und Schule sei eine starke Grundlage für das weitere Leben, so sieht es auch Berufsschuldirektorin Eva Hertle. „Es werden weitere Meilensteine folgen.“

Christian Streber, Kfz-Meister und Leiter des Prüfungsausschusses, überreichte mit Innungschef Johann Bader die Gesellenbriefe. Die ausschließlich männlichen Empfänger erhalten Arbeitsverträge in ihren Stammhäusern oder wechseln zu Audi. Die Firmenchefs versuchen natürlich, motivierte Nachwuchskräfte im Betrieb zu halten. „Die werden auch dringend gebraucht“, betonte Innungsmeister Bader, „unsere Branche ist dynamisch und steht nie still“. Daran könnten auch eine gewisse Kaufzurückhaltung bei Neuwagen und die neuen Zollkonflikte nichts ändern. Neuburg-Schrobenhausen gilt mit einem Anstieg auf aktuell 110.500 Kraftfahrzeuge als einer der Landkreise mit der höchsten Verkehrsdichte überhaupt.