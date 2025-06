Große Willkommensparty für den Audi Q3

Am Montagabend die große Präsentation vor geladenen Gästen und internationalen Journalisten und dann Dienstag und Mittwoch Familientreffen auf der Piazza: Audi feiert das neue Modell des Audi Q3. Das Audi-Forum in Ingolstadt wurde zur Partymeile und Showbühne. Und da Audi Sponsor von Bayern München ist, durfte auch eine Fußballlegende nicht fehlen. Ex-Bayern-Spieler Roy Makaay plauderte über Fußball und Autos und gab Autogramme für die Fans.

Für Fußballlegende Roy Makaay muss Autofahren vor allem sicher sein

Der eine oder andere kennt ihn dann doch noch, den Niederländer, der die Bayern mit seinen Toren zu so manchem Titel geschossen hat. Im Gespräch mit Moderator Wolfgang Rother fachsimpelte er über Autos im Allgemeinen, über die Audi-Modelle im Besonderen, und natürlich über Fußball. Für Makaay muss ein Auto nicht schnell sein – bei den allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzungen sei schnelles Autofahren in seiner Heimat eh nicht möglich – sondern vor allem sicher. Der ehemalige Fußballprofi spannte den Bogen von der Teamarbeit beim Autobau hin zur Teamarbeit in einer Fußballmannschaft. Anschließend setzte er bereitwillig seine Unterschrift auf seine Autogrammkarten, auf Trikots und auf alles, was die Fans ihm hinhielten.

Die Piazza war am Dienstag und ist auch noch am Mittwoch ein Treffpunkt für aktive und ehemalige Audianer. Einer dieser Ehemaligen ist Jürgen Kornprobst. Er traf sich am Dienstag mit ehemaligen Kollegen am Audi Forum und nutzt die Gelegenheit, den neuen Q3 hautnah zu inspizieren. „Ich war bis 2022 in der Technischen Entwicklung tätig und war Gesamtfahrzeugverantwortlicher für den Q3. Daher will ich natürlich schauen, was meine Nachfolger und Kollegen auf die Räder gestellt haben.“ Am Montagabend hat er die Premiere des Q3 live im Internet verfolgt und war da schon mal begeistert. Als er dann auf der Piazza in dem neuen Modell saß, gefiel ihm das Interieur. „Die textile Haptik auf dem Armaturenbrett schaut toll aus.“ Die Hebel am Lenkrad seien gewöhnungsbedürftig, liegen aber gut in der Hand. Der Q3 hat den Automatik-Wahlhebel, rechts am Lenkrad. Dafür ist der Scheibenwischer-Hebel – bei den Vorgängern noch an dieser Stelle – nach links am Lenkrad gewandert. „Ich glaube, daran gewöhnt man sich schnell. Aber Jürgen Kornprobst war nicht nur von dem neuen Audi begeistert. „Ein tolles Event auf der Piazza.“

Beim großen Audi-Sommerfest in Ingolstadt war auch für Kinder einiges geboten

Das große Audi-Sommerfest startete am Dienstagvormittag und bot auch spezielle Programmpunkte für Kinder. Am Nachmittag dann wurde die Präsentation vom Vorabend für die Audianer und für die Öffentlichkeit wiederholt. Dabei wurden zuerst die aktuellen Modelle von Audi präsentiert. Als Höhepunkt drehte dann der neue Q3 seine Runden auf der Audi-Piazza. Am Mittwoch geht es um 11 Uhr los. Mit Xbox-Gaming, Ausbildungsinfos und mit der Audi-Kinderwerkstatt. Nach der musikalischen Mittagspause kann man mit dem Maskottchen des ERC Ingolstadt Pukschießen üben. Um 17 Uhr und um 21 Uhr gibt es dann noch einmal eine Wiederholung der Erstvorstellung des Q3. Ab 17.15 Uhr sorgen zudem Audianer als DJ's für „Q3 Vibes“.