Schützenkameradschaft Immergrün feiert 50-Jähriges

Vor 50 Jahren, im Jahr 1975, gründeten 14 Herren im Gasthaus Bürkel die Schützenkameradschaft Grasheim. Bevor es aber zu dieser Vereinsgründung kam, schossen die Freizeitschützen quer durch die Gaststätte, was manchen Gast beim Gang zur Toilette in Deckung gehen ließ. 1976 baute Vereinswirt Hans Bürkel eine neue Gaststätte, in deren Keller ein Schützenraum mit vier Schießständen eingerichtet wurde. Das wachsende Interesse führte 1985 zur Meldung einer Mannschaft im Gau Ingolstadt. Während die Schützenkameradschaft immer lebendiger wurde, welkte Immergrün, der 1911 gegründete und damit älteste Schützenverein in Grasheim, vor sich hin.

Aus zwei Schützenvereinen geht 1987 die Schützenkameradschaft Immergrün hervor

Die Vereinsgaststätte Müller war bereits geschlossen, und das Interesse am Schießsport schien langsam einzuschlafen. So wurde 1987 mit der Schützenkameradschaft ein Zusammenschluss der beiden Vereine beschlossen, seither heißt der Verein Schützenkameradschaft Immergrün Grasheim. Der Schützenkeller wurde allmählich zu klein, und somit musste man im Obergeschoss des Wirtshauses einen neuen Schießstand mit Aufenthaltsraum bauen. Am 7. Mai 1988 wurde der Schießstand mit sechs Gewehr- und einer Pistolenbahn festlich eingeweiht.

Icon Vergrößern Im Jahr 2000 wurde das 25. Jubiläum mit einer großen Fahnenweihe gefeiert. Foto: Schützenkameradschaft Immergrün Icon Schließen Schließen Im Jahr 2000 wurde das 25. Jubiläum mit einer großen Fahnenweihe gefeiert. Foto: Schützenkameradschaft Immergrün

Die Erfolge in den Rundenwettkämpfen blieben nicht lange aus, und die Anzahl der Mitglieder stieg. Somit wurde 1991 bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Gemeinnützigkeit beschlossen und eine benötigte Satzung eingeführt. Seitdem war man ein eingetragener Verein und konnte sich Schützenkameradschaft Immergrün Grasheim e.V. nennen. Das 25. Jubiläum im Jahr 2000 wurde mit einer großen Fahnenweihe gefeiert, bei der der Schützenverein Edelweiß Karlshuld als Patenverein fungierte. Das Amt der Fahnenmutter übernahm Ehrenmitglied Helga Selzer.

2013 wurde das neue Schützenheim in Grasheim eingeweiht

Die junge Vorstandschaft mit Vorstand Thomas Walter beschloss 2011 den Bau eines neuen Schützenheimes. Thomas Walter musste hierfür viel Überzeugungskunst leisten, die sich aber lohnen sollte. Mit viel Eigenleistung, Spenden und Zuschüssen konnte schließlich ein eigenes Schützenheim mit zehn elektronischen Schießständen gebaut werden. 2013 wurde das Grasheimer Schützenheim feierlich eingeweiht. In der Folge konnte der Verein viele neue Mitglieder gewinnen, vor allem junge Schützen ließen sich für den Schießsport begeistern.

Icon Vergrößern 2011 erfolgte der Spatenstich für das neue Vereinsheim. Foto: Schützenkameradschaft Immergrün Icon Schließen Schließen 2011 erfolgte der Spatenstich für das neue Vereinsheim. Foto: Schützenkameradschaft Immergrün

Die Bauweise des Vereinsheims macht es möglich, mit wenig Aufwand Veranstaltungen durchzuführen. Seither finden im Schützenheim Faschingsbälle, Weinfeste, Geburtstage, Weihnachtsfeiern und vieles mehr statt. Seit 2016 gibt es auch mehrere Bogenstände, nachdem diese Randsportart immer mehr an Beliebtheit gewonnen hatte. Seit 2017 stellt die Schützenkameradschaft sogar eine Bogenmannschaft im Rundenwettkampf. Aktuell zählt der Verein 220 Mitglieder, darunter 45 Kinder und Jugendliche, und gehört damit zu den größten Schützenvereinen der Region.

In der aktuellen Saison stellt der Verein drei Luftgewehrmannschaften in der Sektion Reichertshofen und eine im Gau Ingolstadt. Zur Feier der 50-jährigen Erfolgsgeschichte finden im Festjahr 2025 verschiedenste Veranstaltungen statt. Das Amt des Schirmherrn übernimmt der Karlshulder Bürgermeister Michael Lederer. Das Festjahr startet mit einem Festgottesdienst am 5. April in der katholischen Kirche in Karlshuld. Im Mai finden dann verschiedenste Sportaktivitäten statt. Alle Vereine, Bürgerinnen und Bürger, Stammtische sind aufgerufen, sich bei der Dorfmeisterschaft zu messen. Am 9. Mai findet ein Hobby-Dart-Turnier mit 40 Dartspielern im Schützenheim statt. Am Tag der Siegerehrung, also am 24. Mai, findet zum Abschluss ein Bogenturnier mit befreundeten Bogenmannschaften statt. Egal bei welchem Wettbewerb, der Spaß steht immer im Vordergrund.

Rockparty und Ehrenabend als Höhepunkte des Veranstaltungskalenders

Ein Fest für Jung und Alt soll die Rockparty „Rock im Donaumoos“ sein. Diese findet am 19. Juli am Schützenheimgelände statt. Vier Live-Bands, ein DJ, Foodtrucks und viele weitere Höhepunkte warten dabei auf die Gäste. Ein Biergarten und eine Wein- & Cocktaillounge laden zum Verweilen ein. Auch eine Beerpongmeisterschaft wird an diesem Abend ausgetragen. Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet ein Ehrenabend am 20. September, bei dem verschiedene Ehrungen vorgenommen und Dank ausgesprochen wird. (AZ)