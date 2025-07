Bürgerfest trotz Finanzkrise: Feiern in Zeiten klammer Kassen

Ingolstadt ohne sein Bürgerfest - für viele nicht vorstellbar. Doch für die allermeisten Stadträte war dieses Szenario Ende des vergangenen Jahres ganz plötzlich ziemlich gut vorstellbar. Denn sie hatten die Summen auf den Tisch bekommen, die das Fest der von Geldsorgen geplagten Stadt kosten würde. Schon immer ging Ingolstadt mit einem Defizit aus der Sause heraus, doch wegen der gestiegenen Sicherheitskosten sollten es noch mehr werden als die erwarteten 350.000 Euro. Also kamen die Stadträte mehrheitlich überein, das Fest in diesem Jahr zu kippen.

Doch ein Aufschrei der Empörung hallte durch die Stadt und so machten die Stadträte bei der endgültigen Entscheidung zum Bürgerfest wenige Wochen später einen Rückzieher. So kann also am Freitag, 11. Juli, und Samstag, 12. Juli, wieder überall in der Altstadt gefeiert werden. Wenn auch in einer etwas abgespeckten Version - statt elf gibt es nur noch neun Bühnen. Und es besteht die Möglichkeit, mit dem Kauf von Bändchen und Bechern der klammen Stadt finanziell etwas unter die Arme zu greifen.

Die Ingolstädter sollen sich mit dem Kauf von Bechern und Bändchen an den Kosten ihres Bürgerfests beteiligen. Foto: Dorothee Pfaffel

Nicht zu heiß, nicht zu kalt und ohne den für das Bürgerfest so typischen Regen - die Wetterprognose verspricht jedenfalls die besten Voraussetzungen für die beiden Tage. Die gesamte Innenstadt wird sich wieder in eine Partymeile verwandeln, wenn Oberbürgermeister Michael Kern das Fest am Freitag um 17 Uhr eröffnet. Pop, Rock‘n‘Roll oder Volksmusik - die Mischung der Musik ist genauso bunt wie das Publikum, das am Fest erwartet wird. Besonders an den großen Bühnen am Paradeplatz, am Kreuztor und am Rathausplatz werden sich die Besucherinnen und Besucher zum Feiern und Tanzen treffen.

Beim Bürgerfest in Ingolstadt gibt es drei Bühnen weniger

Allerdings wird es drei Bühnen weniger geben als noch in den Vorjahren, was den Sparmaßnahmen geschuldet ist. Aber mit der Sparkassen-Bühne in der Ludwigstraße wurde auch ein neuer Ort geschaffen, der insbesondere Tanzgruppen aus der Region einen Platz für ihre Auftritte bietet. Doch das ist längst nicht die einzige Neuerung.

Unter dem Motto „Afrikafest goes to Bürgerfest“ finden beide Feste erstmals zusammen statt. Das Afrikafest wird seinen Standort an der Schleifmühle haben, aber der Charakter und das Ziel des Fests sollen trotz der neuen Struktur gleich bleiben, heißt es seitens der Stadt: „Ein Bewusstsein für das Leben und die Probleme in Afrika zu schaffen.“ Begleitet wird all das von Künstlerinnen und Künstlern aus Afrika sowie von Ständen, an denen Kunsthandwerk aus verschiedenen Ländern Afrikas angeboten wird.

Die Kletterwand wird auch beim Bürgerfest 2025 wieder aufgebaut. Foto: Dorothee Pfaffel

Auch wenn sich über die ganze Stadt Bars, Imbisse und Foodtrucks ziehen, will der Ingolstädter Kulturamtschef Tobias Klein betonen: „Das Bürgerfest ist bei Weitem mehr als nur essen und trinken.“ Sondern zum Beispiel auch Sport. Denn wer mag, kann vom Kletterturm aus achteinhalb Metern Höhe die Aussicht übers Bürgerfest genießen.

Deutlich höher hinaus geht es am Münster. Fitte Besucher können den Südturm gegen eine Spende erklimmen. Sportlich geht es auch beim FC Ingolstadt zu, denn an dessen Stand geht es darum, den Meister im Fußball-Dart zu finden. Trotz des Sommers sind auch die Eishockeyspieler des ERCI beim Fest dabei und bieten Skaterhockey zum Ausprobieren an.

Mit Bändchen und Bechern kann das Bürgerfest finanziell unterstützt werden

Das Angebot für Kinder nimmt einen großen Platz im Veranstaltungskalender ein. So können Armbänder, Schlüsselanhänger mit Alcohol-Inks (Alkoholtinte) oder Faltschachteln gebastelt werden. Musik für die ganze Familie gibt es auf der „We are Family“-Bühne am Carraraplatz. Eine Clownshow, ein Zauberer und Feuerkünstler sorgen in der Fußgängerzone für Unterhaltung.

Überlegungen, durch den Verkauf von Festzeichen das Defizit des Bürgerfests zu schmälern, sind wieder verworfen worden. Doch diejenigen, denen das Fest am Herzen liegt, können dennoch einen finanziellen Beitrag leisten. So werden unter dem Motto „Bürgerfest. Unser Fest. Unsere Stadt“ Becher (fünf Euro) und Bändchen (drei Euro) verkauft, die „ein Zeichen der Verbundenheit mit dem Ingolstädter Bürgerfest“ sein sollen. Sämtliche Einnahmen fließen direkt in die Finanzierung des Fests.

Das Bürgerfest ist am Freitag von 17 bis 1 Uhr und am Samstag von 12 bis 1 Uhr geöffnet. Während das Musikprogramm bereits um 1 Uhr an beiden Tagen endet, geht der Ausschank jeweils bis 2 Uhr weiter.

Weitere Informationen gibt es unter www.kulturamt-ingolstadt.de/buergerfest.