Zeugen gesucht: Unbekannter wirft Kürbisse auf die B16

Mehrmals hat ein bislang Unbekannter Kürbisse auf die B16 bei Feldkirchen sowie bei Burgheim geworfen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Beamten mitteilen, wurde zum ersten Mal ein Kürbis am Montag gegen 0.25 Uhr auf Höhe des Neuburger Stadtteils Feldkirchen auf die Bundesstraße geworfen. Zu einer weiteren Tat kam es gegen 0.30 Uhr in Burgheim auf Höhe des Ortsteils Straß. Ein weiterer Fall wurde der Polizei ebenfalls am Montag gemeldet. Hier wurde gegen 0.15 Uhr ein Kürbis von derselben Brücke in Burgheim auf die Fahrbahn geworfen.

Glücklicherweise kam es in keinem der Fälle zu einem Unfall. Es wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Zeugen beziehungsweise Verkehrsteilnehmer, die durch die geworfenen Kürbisse beeinträchtigt wurden, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 08431/67110 bei der Polizei zu melden. (AZ)