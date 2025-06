Zusammenstoß: Auto rammt Fahrradfahrer – der radelt einfach weiter

Eine 62-jährige Autofahrerin aus Neuburg hat am Montagnachmittag (23.06.2025) im Ortsteil Feldkirchen beim Abbiegen einen Fahrradfahrer übersehen und touchiert. Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, kam es gegen 16.35 Uhr an der Einmündung von der Straße Am Neufeld zur Augsburger Straße zum Zusammenstoß.

Unfallflucht in Neuburg: Polizei sucht jungen Radfahrer nach Zusammenstoß in Feldkirchen

Der junge Mann auf dem Fahrrad prallte gegen die vordere Stoßstange des Autos, stürzte jedoch nicht. Laut Polizei setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug der 62-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Der Radfahrer wird als junger Mann beschrieben, weitere Hinweise liegen nicht vor. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 08431/6711-0 bei der Polizeiinspektion Neuburg zu melden. (AZ)