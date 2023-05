Achtung Autofahrer: Im Raum Neuburg steht eine Vollsperrung an

Die Straße zwischen Wagenhofen und Neuburg-Feldkirchen wird erneuert und dafür komplett gesperrt. Das müssen Verkehrsteilnehmer wissen.

Verkehrsteilnehmern steht auf der Staatstraße 2035 zwischen Wagenhofen und Neuburg-Feldkirchen eine Vollsperrung bevor. Auf einer Länge von knapp 2,1 Kilometer werden die maroden Asphaltschichten, deren Schäden vor allem auf den überdurchschnittlichen Schwerverkehr zurückzuführen sind, herausgefräst. Der vorhandene Straßenaufbau wird entsprechend der verkehrlichen Anforderungen verstärkt und bekommt final eine neue Deckschicht, schreibt das Staatliche Bauamt Ingolstadt in einer Pressemitteilung.

Damit die Arbeiten so zügig und sicher wie möglich umgesetzt werden können, muss der betroffene Streckenzug bis zur Fertigstellung komplett gesperrt werden. Um aber die Einschränkungen für den Linien- und Schulbusverkehr sowie für die Anlieger so gering wie möglich zu halten, wird die Maßnahme bezüglich der Vollsperrung in zwei Bauabschnitten/-phasen umgesetzt, heißt es.

Staatsstraße 2035 zwischen Wagenhofen und Neuburg-Feldkirchen gesperrt

In der Bauphase I vom 22. bis 29. Mai erstreckt sich die Vollsperrung von Wagenhofen bis zur Einmündung „Gnadenfelder Weg“ bei Feldkirchen (Einmündung nach Sehensand) und verlängert sich in der Bauphase II vom 30. Mai bis 10. Juni/Pfingstferien bis über die B16-Brücke in den Neuburger Ortsteil Feldkirchen, einschließlich der Rampe zur/von der Bundesstraße.

Zudem wird bereits ab dem 15. Mai eine Behelfsumfahrung über den Wagenhofener Weiherweg mit Einbahnstraßenregelung in Richtung Königsmoos hergestellt, um zum einen die Umleitungsführung für den überörtlichen Verkehr ab dem 22. Mai so kurz wie möglich zu halten und zum anderen den Schwerverkehr über zwei entkoppelte Streckenführungen zu entflechten.

Sperrung zwischen Feldkirchen und Wagenhofen: Das ist die Umleitung

Die Umleitungsstrecke für den Verkehr in Fahrtrichtung Neuburg und Ingolstadt verläuft über die Behelfsumfahrung „Weiherweg“, die St 2046 nach Königsmoos und der St 2049 über Grasheim, Karlshuld (St 2043) zurück zur B 16. Der Verkehr in Fahrtrichtungen Ehekirchen und Augsburg wird bei Neuburg an der B 16 nach Oberhausen, die ND 31 und die St 2050 über Sinning nach Nähermittenhausen zur St 2035 umgeleitet.

Die Verkehrsführung wurde vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt im Vorfeld mit der Verkehrsbehörde des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, der Stadt Neuburg sowie der Polizei abgestimmt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme in Höhe von knapp über 600.000 Euro trägt der Freistaat Bayern als zuständiger Straßenbaulastträger.

Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können sich die genannten Termine verschieben. Das Staatliche Bauamt Ingolstadt bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die dringend erforderlichen Arbeiten und die damit verbundenen Beeinträchtigungen, heißt es. (AZ)