Gute Nachricht: Staatsstraße bei Feldkirchen ist früher fertig als gedacht

Die Staatsstraße zwischen Feldkirchen und Wagenhofen wurde erneuert. Weil die Arbeiten gut vorankamen, ist die Strecke früher wieder befahrbar als geplant.

Gute Nachricht für viele Verkehrsteilnehmende im Raum Neuburg: Die Staatsstraße zwischen Wagenhofen und Feldkirchen sowie die dortige Zu- und Abfahrt der B16 sind schneller wieder befahrbar als geplant. Bereits an diesem Mittwoch, 7. Juni, wird die Sperrung in diesem Bereich aufgehoben, spätestens um 16 Uhr, kündigt Bauleiter Michael Schneider vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt an. Ursprünglich waren die Verantwortlichen davon ausgegangen, dass nach der Erneuerung der Fahrbahn die Strecke erst am Samstag, 10. Juni, wieder freigegeben werden kann.

Staatsstraße Feldkirchen-Wagenhofen nach Sperrung wieder offen

"Wir hatten wahnsinniges Glück mit dem Wetter", freut sich Schneider über die trockene Witterung der vergangenen Wochen. So konnten die Arbeiten ohne Verzögerung voranschreiten. Auch die verantwortliche Firma Richard Schulz unter der Bauleitung von Alexandra Vogl habe einen guten Job gemacht und die Baustelle zügig zum Ende bringen können, lobt Schneider im Gespräch mit unserer Redaktion.

Seit Freitag sind die Staatsstraße und die B16-Zufahrt fertig. Der stark beanspruchte Asphalt wurde abgetragen, danach kamen neue Trag-, Binder- und Deckschicht hinzu. Um die Straße, die viel Schwerlastverkehr aushalten muss, für solche Belastungen zu wappnen, wurde die Fahrbahn um 13 Zentimeter verstärkt. Außerdem kam eine gröbere Körnung zum Einsatz, um höhere Lasten aufnehmen zu können. Der neue Belag soll mindestens 15 Jahre halten, "hoffentlich länger", sagt Bauleiter Schneider. In dieser Woche laufen noch Restarbeiten, beispielsweise werden Markierungen aufgetragen und Schutzplanken montiert. Die Straßenmeisterei Neuburg setzt die Leitpfosten. Vor der Freigabe fährt noch eine Kehrmaschine durch.

Am Dienstag liefen noch Restarbeiten, beispielsweise das Montieren der Schutzplanken. Foto: Andreas Zidar

Die weiträumigen Umleitungen über Sinning beziehungsweise Königsmoos seien gut angenommen worden. Leider hätten einige Verkehrsteilnehmende Schleichwege, etwa über Ballersdorf, genutzt. Von größeren Problemen oder Unfällen in diesem Zusammenhang habe er jedoch nicht gehört, so Schneider. Zum Ende der Baustelle bedankt er sich für das Verständnis aller Verkehrsteilnehmenden.

