Vollsperrung bei Feldkirchen: Das müssen Verkehrsteilnehmer beachten

Am Montag startet die Vollsperrung zwischen Neuburg-Feldkirchen und Wagenhofen. In unserer Grafik sehen Verkehrsteilnehmende, wie die Umleitungen verlaufen.

Verkehrsteilnehmende im Raum Neuburg müssen sich ab kommenden Montag, 22. Mai, auf eine gravierende Einschränkung einstellen. Wie berichtet, lässt das Staatliche Bauamt Ingolstadt die Fahrbahn der Staatsstraße 2035 zwischen der Einmündung der St2046 bei Wagenhofen und Feldkirchen erneuern. Hierfür wird ab Montag um 7 Uhr morgens der Bereich von Wagenhofen bis zur Einmündung „Gnadenfelder Weg“ (Einmündung nach Sehensand) voll gesperrt, teilt Bauleitung Michael Schneider vom Staatlichen Bauamt auf Anfrage mit.

Vollsperrung zwischen Neuburg-Feldkirchen und Wagenhofen: Das ist die Umleitung

Die Umleitungen erfolgen in Richtung Neuburg über Königsmoos beziehungsweise in Richtung Ehekirchen über Sinning (siehe Grafik). In einer zweiten Bauphase ab 30. Mai ist zusätzlich die Zufahrt auf die B16 gesperrt. Wer dann von Feldkirchen auf die Bundesstraße möchte, muss über den Eternitweg und den Südpark fahren. Planmäßig bis zum 10. Juni ist die Baustelle abgeschlossen. (ands)

