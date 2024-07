Feriencamps in Neuburg: Wo es noch freie Plätze gibt

Die Sommerferien sind nicht mehr weit: endlich keine Schule mehr. Die Kinder haben frei, aber nicht alle Eltern können sich für die gleichen Zeit von sechs Wochen freinehmen. Uns so stehen Berufstätige vor der Frage, wie sie ihre Kinder während der Sommerfreien beschäftigen.

In Neuburg gibt es verschiedene Angebote für die Betreuung in den Sommerferien

Eine Möglichkeit der Ferienbetreuung ist das bewährte Projekt „NeuSobPolis“ des Kreisjugendrings Hierbei wird den Kindern eine „kleine Stadt“ errichtet, die diese dann selbst leiten müssen. Jedes Kind hat dabei seinen eigenen Posten, ob als Polizist oder Mitarbeiter im Kino. Dadurch lernen die Kinder automatisch, wie der Wirtschaftskreislauf eines Gemeinwesens funktioniert.

Dieses Jahr findet die Kinderspielestadt in der Mittelschule in Ehekirchen statt. Neben Pavillons im Schulhof gibt es auch feste Räume wie das Rathaus, wo der Kinderbürgermeister arbeiten wird. In NeuSobPolis gibt es sogar eine eigene Währung, die „NeuSobs“.

Die Währung in NeuSobPolis heißt NeuSob. Spielerisch lernen die Kinder, mit Geld umzugehen. Foto: Laura Gastl

Die erste Aufgabe der Kinder wird sein, sich beim ebenfalls von Kindern geleitetem Arbeitsamt einen Job zu suchen. Die Kinder sind von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 16 Uhr beschäftigt. Termin ist dieses Jahr die vierte und fünfte Ferienwoche, also vom 19. August bis zum 1. September. Die Kosten für eine Woche belaufen sich auf 69 Euro. Organisiert und betreut wird das ganze vom KJR mit Hilfe vom Jugendzentrum Neuburg und rund 30 Freiwilligen.

Dieses Jahr gibt es sogar einen Bus, der die Kinder in Neuburg, Rennertshofen, Burgheim, Schrobenhausen, Karlshuld und Königsmoos an Bushaltestellen oder der örtlichen Schulen abholt, um sie in die Spielstadt zu fahren. Mittagessen und Snacks am Nachmittag sind inklusive. Das Konzept ist mittlerweile so erfolgreich, dass der KJR 400 Kinder pro Woche annimmt. Mehr geht aber nicht, denn sonst wird es laut KJR bei der Essensausgabe zu eng.

Info : Buchen kann man einen Platz in der Kinderspielestadt Neusobpolis über die Internetseite des KJR meist schon ab dem Frühjahr. Aktuell gibt es noch Restplätze für die Woche vom 26. bis 31. August.

150 Buben und Mädchen hatten 2022 an der Kinderakademie teilgenommen. Das Bild zeigt die Abschlussfeier. Foto: Annemarie Meilinger (Archiv)

Zum 46. Mal findet in den Ferien die Sommerakademie der Stadt Neuburg statt. Das Programm ist wie immer heiß begehrt. Im Descartes Gymnasium treffen sich die Kinder gleich zu Beginn der Ferien für eine oder zwei Wochen und können ihre Kreativität mal so richtig rauslassen. Die Kinderakademie richtet sich an Sechs- bis Zehnjährige, das Jugendatelier an Elf- bis 16-Jährige. Zudem gibt es den Trommelkurs mit Christoph Hoffmann und das Jugendtheater mit Louis Villinger.

Kinderkurse in der Sommerakademie in Neuburg: Erstmals gibt es einen Workshop für Comic-Zeichnen

Diese Jahr neu dabei ist ein Comic-Zeichenkurs. Hier kann man seinen eigenen Comic oder Manga entwerfen und lernt zusätzlich noch jede Menge Tipps und Tricks über das Comic-Zeichen. Betreut werden die Kinder von österreichischen Kunststudenten. Los geht es am Sontag, 28. Juli, mit einer kleinen Aufführung der Dozenten und danach werden die Gruppen eingeteilt. Im Jugendatelier werden etwa täglich neue Workshops angeboten und man kommt immer wieder mit anderen in Kontakt.

Für das Mittagessen gehen die Kids mit den Betreuern, meistens Schüler oder Freiwillige aus Neuburg, erst in die Mensa des Descartes Gymnasium und anschließend ins Brandlbad. Kosten für das Mittagessen und der Eintrittspreis fürs Brandl sind im Gesamtpreis inbegriffen. So können sich die Kinder in ihrer Mittagspause gleich noch bewegen und noch viel wichtiger: abkühlen. Am Ende der zweiten Woche können die Eltern im Descartes Gymnasium begutachten, was ihre Kinder in der Zeit entwickelt haben. Die Kosten für zwei Wochen belaufen sich auf 285 Euro, eine Woche 163 Euro.

Info : Die Sommerakademie für Kinder und Jugendliche ist bereits jeweils ab Dezember online buchbar. Aktuell gibt es für die Woche vom 5. bis zum 10. August, noch freie Plätze. Für den Comic-Zeichnen-Workshop gibt es noch 10 Plätze.

Bei der Kiss Sportschule des TSV Neuburg können die Kinder verschiedene Sportarten ausprobieren und gemeinsam in Bewegung kommen. Foto: Simone Gläser / TSV Neuburg

Außerdem gibt es noch die Kinder-Sport-Schule, kurz KiSS. Der TSV Neuburg organisiert ein Sportcamp oder eine Ferienbetreuung. Während im Sportcamp von morgens bis abends ein sportliches Programm durchgeführt wird, können die Kinder ab fünf Jahren in der Ferienbetreuung selbst bestimmen, was sie ausprobieren möchten. Nach einer Runde Fußball oder Basteln, helfen die Kinder selbst mit, das Mittagessen zu bereiten.

Das Sportcamp findet in der letzten Ferienwoche vom 2. bis zum 5. September jeweils bis 15 Uhr statt. Preis: zwischen 70 und 95 Euro. Die Ferienbetreuung kann in der ersten und/oder zweiten Woche, also vom 29. Juli bis zum 2. August jeweils bis 16 Uhr beziehungsweise vom 5. bis zum 9. August gebucht werden. Pro Woche kostet das Programm 130 Euro (TSV Mitglieder) oder 160 Euro für Nichtmitglieder. Beide Ferienprogramme finden auf Sportplatz des TSV am Vereinsheim, der Flachslandenstraße 25 statt.

Info : Die Anmeldung ist meist nach Pfingsten über die Internetseite des TSV Neuburg möglich. Für die großen Ferien 2024 gibt es noch Plätze.