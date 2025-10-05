Icon Menü
Feuer im Keller: Hackschnitzel durch heiße Lampe in Stammham entzündet

Stammham

Lampe zu heiß: Hackschnitzel beginnen zu brennen

Eine Lampe hat offenbar ein Feuer in einem Keller voller Hackschnitzel in Stammham ausgelöst. Die Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle bekommen.
    In einem Keller in Stammham hat es gebrannt. Dort waren Hackschnitzel gelagert.
    In einem Keller in Stammham hat es gebrannt. Dort waren Hackschnitzel gelagert. Foto: Peter Kneffel/dpa (Symbolbild)

    Am Samstagfrüh gegen 8.30 Uhr hat es in einem Wohnhaus in Stammham gebrannt. Das teilt die Polizei mit. Dort waren Hackschnitzel in einem Kellerraum gelagert.

    Eine Lampe hat in Stammham den Brand von Hackschnitzeln ausgelöst

    Wegen einer Lampe, die über einen längeren Zeitraum eingeschaltet war, entwickelte sich in dem Raum eine Hitze, die einen Teil der Hackschnitzel in Brand setzte. Durch die alarmierten Feuerwehren aus Stammham und Hepberg wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und die Räumlichkeiten entlüftet.

    Durch den Brand wurde lediglich ein Teil der Hackschnitzel in Mitleidenschaft gezogen. Die Anwohner blieben glücklicherweise unverletzt. (AZ)

