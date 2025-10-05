Lampe zu heiß: Hackschnitzel beginnen zu brennen

Am Samstagfrüh gegen 8.30 Uhr hat es in einem Wohnhaus in Stammham gebrannt. Das teilt die Polizei mit. Dort waren Hackschnitzel in einem Kellerraum gelagert.

Eine Lampe hat in Stammham den Brand von Hackschnitzeln ausgelöst

Wegen einer Lampe, die über einen längeren Zeitraum eingeschaltet war, entwickelte sich in dem Raum eine Hitze, die einen Teil der Hackschnitzel in Brand setzte. Durch die alarmierten Feuerwehren aus Stammham und Hepberg wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und die Räumlichkeiten entlüftet.

Durch den Brand wurde lediglich ein Teil der Hackschnitzel in Mitleidenschaft gezogen. Die Anwohner blieben glücklicherweise unverletzt. (AZ)