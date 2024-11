Feuer-Tragödie in Stepperg: Jetzt ist das Todesopfer identifiziert

Es war ein verheerendes Feuer, das am Montag in einem Wohnhaus am Ortsrand von Stepperg gewütet hat. Zunächst war nur der Dachstuhl betroffen, doch schnell griffen die Flammen auch auf untere Stockwerke über, sodass große Teile des Hauses ein Raub der Flammen wurden. Für einen Menschen kam jede Hilfe zu spät – aus dem Obergeschoss konnte die Feuerwehr eine Person nur noch tot bergen. Wie die Kriminalpolizei Ingolstadt nach Identifizierung des Toten jetzt mitteilt, handelt es sich um die Leiche des 63 Jahre alten Bewohners.

Tragödie in Stepperg: Feuer fordert Leben eines 63-Jährigen

Wie berichtet war an dem Haus gegen sechs Uhr am frühen Morgen zunächst der Dachstuhl in Brand geraten. Als die alarmierten Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, stand das Haus schon lichterloh in Flammen. Durch die ältere Bauweise des Wohnhauses griff das Feuer schnell auf das darunter liegende Obergeschoss über, in dem sich der Bewohner befunden hatte. Die Flammen fraßen sich durch Decken und Wände. Angesichts der Brandintensität und der starken Hitze konnte die Feuerwehr das Haus lange nicht betreten. Erst am Mittag begannen die Einsatzkräfte mit der Absuche des Anwesens und bargen dabei die Leiche des 63-Jährigen.

Wie die Kriminalpolizei nun mitteilt, ist der einzige Bewohner des Hauses infolge einer Rauchgasvergiftung gestorben. Das ergab eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion. Dabei konnte der 63-Jährige auch zweifelsfrei identifiziert werden. Wie es zu dem tragischen Feuer in dem Stepperger Wohnhaus kommen konnte, dazu liegen bislang keine Informationen vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.